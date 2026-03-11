Avant la guerre, le prix de l’essence était resté remarquablement stable. Image: www.imago-images.de

Le TCS a chiffré la hausse du prix de l'essence en Suisse

Les effets de la guerre en Iran se font ressentir en Suisse avec notamment une hausse des prix des carburants. Le TCS a passé 3200 stations-service au crible. Voici ce qu'il en ressort.

La guerre au Moyen-Orient fait trembler les marchés mondiaux, la navigation périlleuse des cargos dans le détroit d'Ormuz faisant notamment grimper les prix du pétrole.

Mais le conflit se fait également ressentir en Suisse, où les carburants sont devenus plus chers. Une analyse du radar du TCS sur quelque 3200 stations-service révèle en effet une augmentation marquée aux pompes helvétiques.

Une augmentation de 9%

C'est le diesel qui a enregistré la hausse la plus forte. Alors que le prix moyen était encore de 1,75 franc avant le début de la guerre le 28 février dernier, il est passé en moyenne à 1,90 franc au 9 mars. «Une augmentation de 8,6 % en dix jours n’est pas courante», souligne le TCS.

La hausse est toutefois moins marquée pour ce qui est de l'essence. Avec un prix au litre de 1,70 franc au 9 mars, le prix du sans-plomb 95 a augmenté de 6 centimes depuis le début de la guerre. Soit une hausse de 3,7%.

Le sans-plomb 98 s'en sort même un petit peu mieux, avec un prix au litre en augmentation de 3,4%. Selon le TCS, les importants écarts avec le diesel s’expliquent notamment par le fait que celui-ci est davantage utilisé par l’industrie.

L'association rappelle que le prix de l’essence était resté remarquablement stable, voire légèrement en baisse ces dernières semaines. Mais le conflit au Moyen-Orient a changé la donne et les automobilistes se retrouvent à payer nettement plus. (jzs)