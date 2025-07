Méfiez-vous de cette arnaque au SMS frauduleux. Image: Shutterstock

Cette vieille arnaque aux SMS est en plein boom en Romandie

Des SMS frauduleux ont atterri dans les boîtes de réception de nombreux téléphones vaudois en ce mois de juillet. La Police cantonale nous répond.

Un vulgaire SMS qui tombe dans votre boîte de réception et vous incite à régler une amende impayée en cliquant sur un lien, cette manigance pourrait vous causer bien des tourments. Vulgairement dit: ne répondez pas ou vous allez vous faire plumer.

Ces sites frauduleux - le plus souvent parkings-vd.com et parkings-ge.com - procèdent à des tentatives d'hameçonnage. Vous cliquez, une fenêtre s'ouvre et il vous est demandé d'inscrire vos coordonnées personnelles, ainsi que votre numéro de carte bancaire pour régler une amende de CHF 40.-... qui n'existe pas.

Voici le message:

Les voyous vous envoient ce message pour mieux vous plumer. source: watson

Dans la foulée, selon la police, les arnaqueurs volent vos coordonnées personnelles pour faire des achats en ligne. Et dans un second temps, les filous vous passent un coup de fil grâce à une méthode appelée spoofing, un dispositif qui permet de falsifier des numéros, en se faisant passer pour votre banque. Ils vous baratinent et prétextent que des activités suspectes ont été repérées sur votre compte bancaire. Pour finir (et bien vider vos comptes), ils vous enjoignent à communiquer vos informations d’e-banking privées. Le loup est désormais dans la bergerie.

Cette arnaque avait déjà fait l'objet de plusieurs articles dans la presse fin mai. Une duperie connue, certes, mais il semblerait que la manigance ait repris de plus belle ces dernières semaines.

En hausse

Lors d'un coup de fil avec le secrétariat de la Police cantonale vaudoise, le mercredi 2 juillet, la standardiste nous expliquait avoir reçu «près de 45 appels» téléphoniques entre 12h et 17h.

Interrogée à ce sujet, la Police cantonale vaudoise complète:

«Nous avons recensé un certain nombre de cas de ces SMS "amendes.ch" depuis début juin, même si le canton de Genève a été bien plus touché que nous jusqu’à présent.»

Les autorités vaudoises informent que plusieurs sites sont en ligne pour vous délester de quelques centaines de francs par différents biais et adresses.

La menace se démultiplie et prend la forme de différents sites de phishing (ou d'hameçonnage) qui se nomment:

parkingsqr.com;

parkingsge.com;

parkingsvd.com;

parkings_vd.com;

parkings_ge.com.

Mais il pourraient être plus nombreux encore. Les autorités confirment que «les auteurs semblent en ouvrir régulièrement des nouveaux quand les anciens se font bloquer».

A l'heure d'écrire ces lignes, les autorités vaudoises confirment que dix plaintes (vaudoises) ont été déposées ainsi qu'un signalement sans plainte pour le moment. Le préjudice financier total s'élève (environ) à 30 00 francs, toujours selon le service communication de la Police cantonale vaudoise. Méfiance!