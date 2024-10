Une nouvelle arnaque ingénieuse fait des victimes sur Airbnb

Actuellement, des fraudeurs sévissent sur Airbnb. Les utilisateurs sont incités à effectuer des paiements en dehors de la plateforme, ce qui peut avoir des conséquences graves.

Tout le monde ne souhaite pas séjourner à l'hôtel pendant ses vacances. Ceux qui privilégient le tourisme individuel préfèrent louer un logement de vacances via des plateformes spécialisées comme Airbnb.

Cependant, ceux qui souhaitent actuellement réserver un hébergement via cette plateforme doivent faire preuve de prudence. En effet, comme l'indique le site de sécurité Watchlist Internet, des fraudeurs opèrent activement sur Airbnb.

Lorsque vous réservez une maison de vacances ou un appartement sur Airbnb, cela se fait généralement directement sur le site ou via l'application, paiement inclus. Si l'on vous recommande de réserver l'hébergement par e-mail, cela doit vous alerter immédiatement.

Selon Watchlist Internet, des criminels tentent de détourner leurs victimes du site web pour les voler. Les experts précisent que les escrocs détournent de véritables comptes Airbnb et les exploitent à leurs propres fins.

Des escrocs attirent les victimes sur un faux site web

Les personnes qui répondent à l'invitation des cybercriminels et contactent les «loueurs» par e-mail reçoivent un message (rédigé en anglais) qui indique alors que le logement demandé est toujours disponible. Toutefois, le prétendu hôte aurait des problèmes avec le calendrier Airbnb. C'est pour cette raison que l'on est prié de réserver l'appartement via Booking.com.

Les escrocs envoient à donc leurs victimes un lien de réservation vers Booking.com. Si l'on suit ce lien, on arrive sur un site qui ressemble effectivement à celui de Booking.com, mais qui est en réalité un faux. On peut le reconnaître à des URL comme «booking.stays-3876566623.live[...]». En dehors de cela, le faux site web semble tout à fait convaincant.

Si vous effectuez le virement bancaire demandé, vous ne reverrez jamais votre argent. Le piège des escrocs se referme sur vous.

Que faire si l'on est tombé dans le piège?

Soyez donc particulièrement prudent si vous souhaitez réserver sur Airbnb, mais que vous devez contacter le propriétaire par e-mail. Contrôlez l'URL du site web si vous recevez un lien, comme le conseille Watchlist Internet.

Une fois que l'argent a été viré, il est difficile de le récupérer. Si vous vous rendez compte rapidement de la fraude, vous pouvez contacter votre banque et lui demander de bloquer le virement.

Malheureusement, cela ne fonctionne que très rarement. Vous pouvez également vous adresser à Airbnb et leur exposer le cas — ils feront peut-être preuve de clémence et vous rembourseront. Vous devriez également signaler l'arnaque à Airbnb et à la police. (lhe)

