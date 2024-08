La lettre d'arnaque, en allemand, est devenue virale sur X. Elle semble officielle, mais comporte trois fautes d'orthographe. image: twitter.

Faites attention à ces lettres d'arnaques envoyées par «votre banque»

Qu'il s'agisse de Raiffeisen, d'une banque cantonale ou de l'UBS, les escrocs utilisent une méthode particulièrement perverse pour piéger les clients. Voici à quoi il faut faire attention pour ne pas vous faire avoir.

La lettre est adressée personnellement. L'expéditeur est – soi-disant – la banque en laquelle le client a confiance. Il peut s'agir d'une banque cantonale, de l'UBS ou de Raiffeisen. Sur X, la publication de cette fameuse lettre par un client suisse de Raiffeisen est devenu virale.

Au premier coup d'œil, le courrier semble authentique: le logo et la structure sont corrects. Il entre rapidement dans le vif du sujet et demande au client de réactiver son PhotoTan. Cette opération est «obligatoire pour chaque client» et doit être effectuée sans délai. Autrement, la personne encourt le risque d'être «bloquée par anticipation». Celui qui, dans le stress quotidien, ne s’attarde que superficiellement sur la lettre, ne remarquera probablement pas l'arnaque.

Comment procèdent les arnaqueurs ?

Les victimes identifiées sont invitées à scanner le code QR figurant dans la lettre. Celui-ci mène à une page conçue de manière tout à fait sérieuse. L'adresse, souvent un point faible des escrocs, est Raiffeisen-login.me. Pour les personnes non averties, la faille ne saute pas aux yeux.

«Suite à une mise à jour du système, un paiement incorrect a été détecté sur votre compte», peut-on lire. «Merci de suivre les instructions pour effectuer le payement.» Image: capture d'écran

Certains antivirus et autres outils de sécurité empêchent la visite du site non sécurisé, mais de loin pas tous.

En cliquant et en remplissant le formulaire, vous commencez à transmettre vos données et permettez aux escrocs d'accéder à vos économies.

Les arnaqueurs demandent le numéro de contrat et le mot de passe. Ne saisissez en aucun cas de telles informations personnelles en dehors de la page de connexion officielle. image: capture d'écran

Une vague déferle sur la Suisse

La police et les banques mettent en garde avec une insistance particulière contre ce genre d'escroquerie. Depuis environ un mois, une vague de lettres de ce type déferle sur la Suisse. La vigilance et une certaine dose de méfiance sont toujours de mise, même pour les lettres d'apparence officielle. En effet, outre l'adresse web, il existe d'autres signes qui trahissent la tentative d'escroquerie:

La forme de politesse – ici en allemand – n'est pas utilisée correctement («ihrer» et «ihres» commencent par des minuscules).

Dans une phrase, on a oublié de commencer par une majuscule. Ce genre de faute d'orthographe est généralement corrigé par les banques suisses.

Toutefois, même une lettre parfaitement rédigée peut être une contrefaçon. C'est pourquoi la police conseille:

De ne pas tenir compte de la prétendue lettre de la banque et, par mesure de sécurité, de consulter votre conseiller personnel.

De ne pas scanner les codes QR sans se poser les bonnes questions et ne pas suivre les liens provenant d'e-mails ou d'autres sites web, car leur apparence peut être modifiée.

sans se poser les bonnes questions et ne pas suivre les liens provenant d'e-mails ou d'autres sites web, car leur apparence peut être modifiée. De n'accéder à la fonction de connexion que via les sites web officiels.

Les escrocs connaissent la banque des victimes

Comment se fait-il que les escrocs connaissent la banque de leurs victimes? Le porte-parole de la police cantonale zurichoise Kenneth Jones explique:

«C'est une pure coïncidence. Les escrocs envoient au petit bonheur la chance des lettres au nom de nombreuses banques. Et parfois, ils font mouche»

Pour plus d'informations sur les cas d'escroquerie, vous pouvez consulter le site cybercrimepolice.ch.

