Attention à ces arnaques Migros, TCS et Ikea en Suisse

Les arnaques de phishing par e-mails se multiplient. Si la technique est connue, elle semble néanmoins toujours fonctionner. Attention donc aux emails que vous recevez!



Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Un kit du TCS ou une brosse à dents électrique de la Migros en guise de cadeau de remerciement: voilà quelques-uns des cadeaux que l'on vous promet en échange de la participation à un bref sondage en ligne. Les criminels tentent de tromper les destinataires en imitant des e-mails au nom d'entreprises et d'organisations suisses bien connues du grand public. Ils choisissent de préférence des noms qui dégagent une grande crédibilité.

L'objectif n'est évidemment pas de se montrer généreux avant Noël, «mais d'accéder à des informations personnelles ainsi qu'à des données de cartes de crédit», mettait déjà en garde la police cantonale zurichoise début octobre. La vague de phishing se poursuit pour, selon les spécialistes, connaître son apogée avant les fêtes de fin d'année.



Voici comment ça marche

On vous le disait plus haut, les escrocs suscitent l'intérêt avec de prétendus cadeaux plutôt tentants:

Que ce soit une brosse à dents électrique...

screenshot: watson

Un kit d'urgence du TCS...

screenshot: watson

Ou un lot de chez Ikea... screenshot: watson

Il n'en est en fait rien. Lorsque l'on clique sur le bouton, nous sommes envoyé sur un faux site de la marque, comme illustré ci-dessous:

screenshot: watson

Et évidemment, pour recevoir le cadeau, il faut participer à un sondage:

screenshot: watson

Un compte à rebours sur le site délictueux en question met la pression, incitant l'internaute à terminer l'enquête le plus rapidement possible. Puis, en guise de remerciement, on peut ensuite réclamer la récompense. Il ne reste qu'à payer l'expédition du colis...

screenshot: watson

Une fois le questionnaire terminé, il faut renseigner ses données personnelles ainsi que les frais de livraison, on saisit les coordonnées d'une carte de crédit.

screenshot: watson

screenshot: watson

Un petit cadenas et les logos de Visa et MasterCard rendent le tout plus sérieux. Les escrocs travaillent en outre avec de fausses évaluations de clients. On y lit par exemple:

«J'ai reçu mon produit hier. Service client rapide et excellent! Merci beaucoup <3»

Et si l'on tombe dans le panneau?

La police apporte une réponse claire à cette question. Si, évidemment, on ne reçoit jamais le cadeau promis, une fois le montant validé:

«Il s'avère qu'au lieu des frais d'envoi minimes affichés, des montants bien plus élevés ont également été débités, en plus d'un abonnement involontaire dans une boutique en ligne. De plus, on ne reçoit jamais le cadeau de remerciement pourtant promis.»

Comment réagir?

Les autorités conseillent de transmettre ces e-mails frauduleux à cybercrimepolice.ch et de les supprimer ensuite immédiatement. Il est également possible de les signaler comme spam. Autre point essentiel:



«Ne jamais communiquer de données personnelles sensibles sans avoir fait des recherches approfondies au préalable. En cas de doute, il est conseillé de se renseigner directement auprès de l'entreprise concernée afin d'établir l'authenticité du message.»

Les personnes qui ont saisi leurs informations de carte de crédit devraient immédiatement la faire bloquer. La police conseille en outre de porter plainte.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)