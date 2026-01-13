assez dégagé
Arnaque

De faux employés de banque extorquent 250 000 francs en Suisse

Une fraude de grande ampleur dans le canton de Schwyz: des escrocs vident des comptes bancaires quand ils sont au bout du fil avec leurs victimes. Une arnaque en recrudescence, alerte la police cantonale.
13.01.2026, 17:2613.01.2026, 17:26

250 000 francs extorqués par des escrocs qui se font passer pour des employés de banque. La somme a été soutirée en un seul coup la semaine dernière, indique mardi la police schwyzoise dans un communiqué.

Alors qu’une enquête a été ouverte, toute victime ou personne ayant reçu des appels suspects est invitée à se manifester.

Le mode opératoire

Les escrocs contactent leur victime par téléphone: ils évoquent un virement frauduleux et prétendent que des personnes non autorisées ont pu accéder à son compte bancaire. Les malfaiteurs donnent ensuite des instructions pour soi-disant éviter d'autres dommages. Ils invitent la victime à télécharger un logiciel antivirus sur son ordinateur.

Or, ce logiciel est en réalité un programme de maintenance à distance qui permet aux criminels d'accéder à l'ordinateur et à l'e-banking de leur cible, détaille la police. La victime est ensuite priée de se connecter à son compte bancaire en ligne: après la connexion, l'écran de son ordinateur est assombri et recouvert de messages.

Tandis que les escrocs détournent l'attention de leur proie au téléphone, ils vident son compte bancaire.

(ats/fv)

