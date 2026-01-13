De faux employés de banque extorquent 250 000 francs en Suisse

Une fraude de grande ampleur dans le canton de Schwyz: des escrocs vident des comptes bancaires quand ils sont au bout du fil avec leurs victimes. Une arnaque en recrudescence, alerte la police cantonale.

250 000 francs extorqués par des escrocs qui se font passer pour des employés de banque. La somme a été soutirée en un seul coup la semaine dernière, indique mardi la police schwyzoise dans un communiqué.

Alors qu’une enquête a été ouverte, toute victime ou personne ayant reçu des appels suspects est invitée à se manifester.

Le mode opératoire

Les escrocs contactent leur victime par téléphone: ils évoquent un virement frauduleux et prétendent que des personnes non autorisées ont pu accéder à son compte bancaire. Les malfaiteurs donnent ensuite des instructions pour soi-disant éviter d'autres dommages. Ils invitent la victime à télécharger un logiciel antivirus sur son ordinateur.

Or, ce logiciel est en réalité un programme de maintenance à distance qui permet aux criminels d'accéder à l'ordinateur et à l'e-banking de leur cible, détaille la police. La victime est ensuite priée de se connecter à son compte bancaire en ligne: après la connexion, l'écran de son ordinateur est assombri et recouvert de messages.

Tandis que les escrocs détournent l'attention de leur proie au téléphone, ils vident son compte bancaire.

(ats/fv)