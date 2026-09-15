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Ce masque vieux de 2200 ans a été intercepté à la douane suisse

Cet objet a 2000 ans et n'aurait jamais dû arriver en Suisse, il rentre

Intercepté à la douane de Bardonnex en 2022, un authentique masque funéraire égyptien vieux de plus de 2000 ans vient d’être restitué à l’Egypte.
15.09.2026, 15:0615.09.2026, 15:06

La Suisse a restitué mardi à l'Egypte un masque funéraire datant du IIe siècle avant J.-C., confisqué après avoir été déclaré à la douane en 2022. Berne entend ainsi réaffirmer son engagement contre le trafic illicite de biens culturels et la protection du patrimoine.

Intercepté à la douane de Bardonnex en 2022, un authentique masque funéraire égyptien vieux de plus de 2000 ans vient d’être restitué à l’Egypte.
Le masque en question.Image: ofdf

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a remis le masque à l'ambassadeur d'Egypte en Suisse, Mohamed Yehia Mohamed Negm, lors d'une cérémonie à Berne, a indiqué mardi l'Office fédéral de la culture (OFC). Un représentant du ministère égyptien des Antiquités était également présent.

Bundesraetin Elisabeth Baume-Schneider spricht an einer Pressekonferenz zur Revision AHV 2030, am Mittwoch, 20. Mai 2026 in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Elisabeth Baume-Schneider.Keystone

Le masque avait été déclaré le 15 septembre 2022 par un transporteur à la douane de Bardonnex (GE). Suspectant une provenance illégale, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) avait bloqué son importation et sollicité l'examen de l'OFC.

Intercepté à la douane de Bardonnex en 2022, un authentique masque funéraire égyptien vieux de plus de 2000 ans vient d’être restitué à l’Egypte.
Image: OFDF

Un expert égyptologue avait confirmé l'authenticité de l'objet. Confisqué dans le cadre d'une procédure pénale, le masque a finalement été remis aux autorités égyptiennes. (jah/ats)

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