Cet objet a 2000 ans et n'aurait jamais dû arriver en Suisse, il rentre
La Suisse a restitué mardi à l'Egypte un masque funéraire datant du IIe siècle avant J.-C., confisqué après avoir été déclaré à la douane en 2022. Berne entend ainsi réaffirmer son engagement contre le trafic illicite de biens culturels et la protection du patrimoine.
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a remis le masque à l'ambassadeur d'Egypte en Suisse, Mohamed Yehia Mohamed Negm, lors d'une cérémonie à Berne, a indiqué mardi l'Office fédéral de la culture (OFC). Un représentant du ministère égyptien des Antiquités était également présent.
Le masque avait été déclaré le 15 septembre 2022 par un transporteur à la douane de Bardonnex (GE). Suspectant une provenance illégale, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) avait bloqué son importation et sollicité l'examen de l'OFC.
Un expert égyptologue avait confirmé l'authenticité de l'objet. Confisqué dans le cadre d'une procédure pénale, le masque a finalement été remis aux autorités égyptiennes. (jah/ats)