Hausse des coûts de la santé: Berset ne convainc pas le National

Pourquoi le nouveau variant Covid Eris se propage si vite en Suisse

En Suisse, Eris représente désormais 33% des infections par le coronavirus. Un variant qui gagne du terrain dans le monde entier. Et des scientifiques ont découverts pourquoi et expliquent s'il est dangereux.

En principe, nous sommes bien équipés: grâce aux vaccins et aux infections antérieures, notre système immunitaire produit des anticorps neutralisants qui se fixent sur la fameuse protéine Spike au Covid et empêchent ainsi le coronavirus de pénétrer dans les cellules et de s'y multiplier. Cependant, le virus se défend et développe des mutations qui ont pour effet de réduire l'efficacité de la liaison des anticorps à la protéine Spike.