C'est le dernier moment pour économiser en changeant de caisse-maladie

Un autre conseil?

«Réfléchissez à la franchise qui vous convient - et changez-la si nécessaire. Si vous avez une franchise basse et que vous souhaitez passer à une franchise plus élevée, vous pouvez encore le faire savoir à votre caisse actuelle jusqu'à la fin de l'année. En revanche, si vous avez une franchise élevée et que vous souhaitez passer à une franchise plus basse, par exemple parce qu'un séjour à l'hôpital est prévu pour la nouvelle année, vous devez le faire savoir à votre caisse maladie avant la fin novembre.»