Plus de 60% des Suisses seraient favorables à la caisse maladie unique

C'est ce que montre un sondage diffusé ce mercredi matin. Les personnes interrogées approuvent également l'idée d'ajuster les primes en fonction du revenu.

Plus de «Suisse»

Une majorité de Suisses soutient la création d'une caisse maladie unique, révèle un sondage diffusé par Le Temps mercredi, une semaine après l'annonce d'une hausse moyenne de 8,7% des primes pour 2024. Ils refusent cependant de toucher au catalogue des prestations.

Selon l'enquête réalisée par l'institut Ipsos Suisse par Internet du 27 au 29 septembre auprès de 800 répondants, 61,2% des personnes interrogées se disent favorables à la caisse unique. Seuls 21,1% s'y opposent et 17,7% sont sans opinion. La proportion de «oui» atteint 68,13% en Suisse romande et 58,1% en Suisse alémanique.

Les sondés approuvent également, à 58%, l'idée d'ajuster les primes en fonction du revenu. Là aussi, les avis favorables sont majoritaires des deux côtés de la Sarine, à 67,6% en Suisse romande et à 53,8% en Suisse alémanique. Un peu plus d'un quart des Suisses rejettent l'ajustement des primes en fonction du revenu et 16,5% sont sans opinion.

Déjà refusé deux fois

Si les sondés soutiennent des changements dans le financement de l'assurance maladie obligatoire, ils refusent de limiter les prestations en échange d'une prime moins élevée. La proposition ne recueille que 37,8% d'avis favorables, contre 42,9% qui s'y opposent. Le rejet est plus marqué en Suisse romande (56,4%) qu'en Suisse alémanique (37,1%), où l'idée séduit 42,7% des personnes interrogées.

Les Suisses ont déjà refusé deux fois la caisse unique lors de votations populaires. Quant à l'ajustement des primes de l'assurance maladie, le parti socialiste a lancé une initiative demandant qu'aucun assuré n'y accorde plus de 10% de son revenu. Le texte prévoit que la Confédération et les cantons contribuent davantage aux réductions de primes.

(ats)