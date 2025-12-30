Voici le Giruno, le nouveau train de voyageurs de Stadler Rail Image: cff

«Une humiliation»: ce train CFF flambant neuf est déjà en panne

En raison de pannes répétées sur le train Giruno de Stadler, les rames de Siemens reprennent provisoirement du service entre Bâle et Hambourg.

Florence Vuichard / ch media

Plus de «Suisse»

C’était un moment solennel: le 5 décembre, un train suisse Giruno a été baptisé à Hambourg au son des cors des Alpes, recevant le nom de «Ville libre et hanséatique de Hambourg». Une cérémonie pensée comme un «symbole de la coopération de longue date» entre la Deutsche Bahn (les chemins de fer allemands) et les CFF, comme l’avaient alors souligné les deux entreprises ferroviaires. Et surtout comme le coup d’envoi d’une offre commune «encore plus confortable» pour le trafic grandes lignes transfrontalier.

Car à partir du changement d’horaire du 14 décembre, le Giruno, sorti des ateliers du constructeur ferroviaire suisse Stadler, devait circuler chaque jour entre Hambourg et Bâle. Mais cela n’aura finalement pas lieu. Ou du moins pas pour l’instant, comme l’a appris CH Media, éditeur de watson.

Ces derniers jours, des pannes de véhicules se sont produites «à plusieurs reprises» sur les trains Giruno des CFF, indique la Deutsche Bahn en réponse à notre demande. Les causes sont actuellement en cours d’analyse par les CFF. Ces derniers travailleraient «intensivement et conjointement avec le constructeur afin de résoudre les problèmes techniques», autrement dit avec Stadler Rail, l’entreprise de Peter Spuhler.

Jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2026 inclus, des trains ICE circuleront temporairement sur les liaisons entre Bâle et Hambourg, précise la Deutsche Bahn, ce seront donc des rames du concurrent de Stadler, Siemens. Pour les passagers, aucune restriction n’est à prévoir, l’offre de places assises reste identique.

Un nouveau logiciel doit résoudre le problème

Selon les CFF, les «perturbations» ne surviennent que lorsque les trains Giruno circulent «en double traction», c’est-à-dire lorsqu’ils sont composés de deux rames automotrices couplées entre elles. La cause serait liée au système de «surveillance des courants parasites», explique la porte-parole Carmen Hefti. Apparemment, ce système est réglé de manière trop sensible sur les trains concernés. Elle ajoute:

«Cela peut entraîner des écarts plus importants et, ponctuellement, une coupure de l’alimentation électrique du moteur de traction.»

Mais le problème serait désormais en voie de résolution. «Depuis deux jours, le constructeur Stadler déploie en continu une mise à jour logicielle sur les trains Giruno», précise Carmen Hefti. Cette mise à jour doit permettre d’ajuster la surveillance des courants parasites et d’éliminer les «messages d’erreur inutiles». La communicante est optimiste:

«Nous sommes confiants: à partir du 2 janvier 2026, les trains Giruno devraient à nouveau circuler sans interruption jusqu’à Hambourg.»

Mais pour les CFF et Stadler, ces perturbations sont «un peu embarrassantes», estiment des experts ferroviaires. Le site Inside Paradeplatz va encore plus loin et parle carrément d’une «humiliation douloureuse». D’autant plus que les CFF avaient commandé des trains Giruno supplémentaires spécialement pour développer cette offre.

Conflit entre Stadler et Siemens

Le remplacement temporaire des trains Stadler par des rames Siemens est d’autant plus piquant qu’il intervient sur fond de conflit entre les deux constructeurs ferroviaires. Début novembre, les CFF ont décidé de ne pas attribuer le plus gros contrat de leur histoire à l’entreprise suisse Stadler, mais au groupe allemand Siemens. Celui-ci devra fournir, pour un montant total de 2,1 milliards de francs suisses, au moins 116 trains à deux niveaux destinés au RER de Zurich ainsi qu’à la Suisse romande.

L’indignation a été forte en Suisse. Le directeur des CFF, Vincent Ducrot, a même reçu des menaces de mort, et Peter Spuhler a déposé un recours contre l’attribution du marché auprès du Tribunal administratif fédéral.

En revanche, aucun problème n’est signalé sur la ligne reliant Francfort-sur-le-Main à Milan via Zurich. Sur cet axe, le Giruno — que la Deutsche Bahn décrit comme «le train à grande vitesse le plus moderne des CFF» — est en service depuis juin 2024. Sur cette ligne, les trains circulent toutefois en simple traction, c’est-à-dire avec une seule rame motrice, selon les CFF.

Traduit de l'allemand