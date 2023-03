Licenciement collectif chez Comparis

Comparis annonce jeudi soir qu'il se voit contraint de réduire les effectifs du groupe en raison de la révision de la stratégie de croissance votée par le conseil d'administration.

Une procédure de licenciement collectif a été engagée au sein du comparateur en ligne comparis.ch SA. Une solution socialement acceptable est prévue pour l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs concernés, écrit le groupe dans un communiqué.

Après un recul constant de sa rentabilité, le groupe Comparis est dans le rouge depuis 2022. Une situation qu'expliquent d'une part la hausse significative des coûts, d'autre part la stagnation du chiffre d'affaires, explique-t-il dans un communiqué. Et le risque de nouvelles pertes en 2023 est bien là, en raison des difficultés auxquelles sont confrontés divers domaines de produits.

La menace de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) de confisquer, dans le cadre de la procédure en cours dite d'«enforcement» (mise en application), les bénéfices du courtage d'adresses de comparis.ch SA réalisés dans le domaine des assurances depuis 2015 en raison du défaut d'assujettissement à la Finma est la plus notable d'entre elles.

«Par mesure de précaution, ce risque oblige l'entreprise à constituer le plus rapidement possible des provisions de plusieurs millions de francs, bien que les juristes estiment que la probabilité d'une telle confiscation des bénéfices soit faible» Richard Eisler, fondateur et président du conseil d'administration de Comparis

Coûteux bras-de-fer

La menace de confiscation des bénéfices est liée à un coûteux bras-de-fer qui dure depuis trois ans et demi entre la Finma et Comparis, selon ce dernier. La question centrale est de savoir si le comparateur doit s'enregistrer en tant qu'intermédiaire d'assurance.

Indépendamment de l'issue du litige, le groupe Comparis devra se réorganiser. «Nous regrettons vivement d'avoir à franchir ce pas. La direction de l'entreprise n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de croissance ambitieux. Afin de garantir durablement notre stabilité financière et notre capacité d'action, nous n'avons pas d'autre choix que de réduire drastiquement les coûts à l'échelle du groupe », déclare Ingo Kopido, membre du conseil d'administration de Decisis Holding AG et CEO depuis le 1er janvier.

Avec plus de 80 millions de visites par an, le site comparis compte parmi les sites Internet les plus consultés de Suisse, indique-t-il. Ces dernières années, Comparis et ses services partenaires, qui appartiennent tous à la holding Decisis, ont connu une forte croissance: parallèlement aux domaines traditionnels des assurances et des caisses maladie, l'immobilier ainsi que le secteur bancaire sont devenus des piliers centraux du groupe de sociétés, précise encore la société fondée en 1996. (ats/svp)