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L'éclipse a vécu ses dernières minutes en Suisse

Vidéo: watson

L'éclipse a vécu ses dernières minutes en Suisse

Le spectacle touche déjà à sa fin dans le ciel de Suisse romande. Après avoir atteint son maximum vers 20h20, avec plus de 92% du disque solaire masqué, l’éclipse est désormais dans sa dernière phase visible avant que le Soleil ne disparaisse derrière l’horizon.
12.08.2026, 20:3312.08.2026, 20:53

Il fallait être à l’heure. A 20h27 ce mercredi à Lausanne, le moment le plus spectaculaire de l’éclipse solaire vient de s’achever. Le maximum a été atteint quelques minutes plus tôt, vers 20h20, alors que la Lune masquait environ 92% du disque solaire. Désormais, la Lune commence progressivement à libérer le Soleil.

Voici quand l'éclipse solaire sera visible en Suisse

Mais les Romands n’auront pas le temps d’observer l’intégralité de cette seconde partie du phénomène. L’astre se trouve extrêmement bas dans le ciel, à seulement quelques degrés au-dessus de l’horizon au moment du maximum.

Il ne reste ainsi que quelques minutes pour profiter du spectacle depuis les endroits offrant un horizon parfaitement dégagé vers l’ouest. Selon les reliefs et le lieu d’observation, le Soleil devrait rapidement disparaître derrière le Jura, avant même son coucher astronomique.

epa13164377 The partial solar eclipse in Krynica Morska, northern Poland, 12 August 2026. A total solar eclipse will sweep across parts of Europe and the North Atlantic on 12 August, with the path of ...
L’éclipse solaire a atteint son maximum vers 20h20 à Lausanne, avec plus de 92% du Soleil masqué. Le phénomène entre désormais dans ses dernières minutes visibles.Keystone

. Le spectacle s'achèvera à Genève vers 20h45 après avoir débuté au Nord-Est du pays vers 19h25.

Eclipse solaire: cette région va être plongée dans le noir

Et la prudence reste de mise jusqu’à la dernière seconde: même réduit à un mince croissant, le Soleil ne doit jamais être observé directement sans lunettes spéciales pour éclipse. Pendant ce temps, plus au sud, le spectacle atteint justement son apogée: l’éclipse devient totale dans plusieurs régions d’Espagne entre 20h27 et 20h32 environ. (mbr)

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