Victoire pour ces nonnes rebelles en Autriche

epa12398304 (L-R) Sisters Rita, Regina and Bernadette have lunch at the convent in Elsbethen, Austria, 22 September 2025. Three nuns returned to their former convent at Goldenstein Castle near Salzbur ...
Bonne nouvelle pour les soeurs Rita, Regina et Bernadette.Keystone

Les soeurs Rita, Regina et Bernadette peuvent officiellement rester dans leur couvent. Elles avaient fait sensation sur les réseaux après avoir fui leur maison de retraite.
28.11.2025, 16:1328.11.2025, 16:13

Trois religieuses rebelles, qui avaient fait sensation en Autriche en fuyant de leur maison de retraite pour retourner dans leur ancien couvent en septembre, sont officiellement autorisées à y rester, ont annoncé vendredi les autorités ecclésiastiques. «La solution élaborée leur offre la possibilité de vivre au monastère et de mener leur vie spirituelle jusqu'à nouvel ordre», a déclaré dans un communiqué leur supérieur, le prévôt Markus Grasl.

Soeurs Rita (82 ans), Regina (86 ans) et Bernadette (88 ans), qui clament qu'on les avait forcées à partir fin 2023, bénéficieront de soins médicaux, d'une aide à domicile et de l'accompagnement spirituel d'un prêtre. Le château de Goldenstein à Elsbethen, dans l'État régional de Salzbourg, qui abrite le couvent, va être partiellement réhabilité et les dons qu'elles ont reçus de toute part seront reversés à une association.

epa12398295 Chapel is seen at the Goldenstein castle in Elsbethen, Austria, 22 September 2025. Three nuns returned to their former convent at Goldenstein Castle near Salzburg after being moved to a nu ...
Le château de Goldenstein à ElsbethenKeystone

Cependant, cette proposition de leur hiérarchie, qui avait dénoncé une violation des voeux d'obéissance, s'accompagne de conditions non négociables. Une place leur sera réservée dans une maison de retraite proche et si leur état de santé se dégrade trop, elles devront rejoindre sans rechigner cet établissement spécialisé.

Elles devront aussi mettre fin à leur activité sur les réseaux sociaux, où les vidéos publiées fréquemment par leurs soutiens sont regardées par des dizaines de milliers de personnes.

«Des rumeurs médiatiques»

Car leur notoriété n'a pas fait qu'une bonne publicité à l'Église autrichienne. La région a, par exemple, réclamé au prévôt, selon le groupe audiovisuel ORF, le remboursement de l'aide sociale qu'il aurait indûment demandé au profit des trois religieuses, soit 64 000 euros.

«Dieu nous invite à être miséricordieux», écrit Grasl à la fin de son communiqué. «Au regard de certaines actions des soeurs et des rumeurs médiatiques diffusées à mon sujet, cette maxime de vie chrétienne me guide». (jzs/ats)

