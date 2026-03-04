De nombreux touristes sont bloqués à travers le monde (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Les Suisses bloqués par la guerre doivent «faire preuve de patience»

Près de 5000 Suisses sont toujours coincés au Moyen-Orient dans l'attente d'un vol pour rentrer. Le DFAE dit travailler avec Swiss «pour trouver des solutions».

Au moins 4800 touristes suisses restent «officiellement» bloqués au Moyen-Orient au quatrième jour de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Les personnes inscrites sur l'application ad hoc du DFAE gardent l'espoir de pouvoir emprunter l'un des rares vols commerciaux proposés.

«Quelques dizaines de Suisses ont pu quitter la région en ce début de semaine par vol commercial, mais il faut faire preuve de patience et s'attendre à ce que l'espace aérien reste fermé encore un moment. Nous collaborons avec intensité avec Swiss pour trouver des solutions», a déclaré mardi Marianne Jenni, directrice des affaires consulaires au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), lors d'un point de presse improvisé devant le Palais fédéral.

Marianne Jenni Keystone

La Suisse oeuvre aussi dans le cadre d'un groupe international pour venir en aide aux voyageurs bloqués. Le DFAE leur met à disposition une «Travel Admin» dédiée sur laquelle ils peuvent s'annoncer pour un vol, ainsi qu'une «hotline». Elle les invite à écouter en priorité les autorités locales. Les touristes concernés peuvent aussi s'adresser aux représentations suisses sur place.

Le DFAE demande instamment aux personnes concernées de tenir à jour leurs données sur Travel Admin, de manière à évaluer au mieux la situation.

Tous logés à la même enseigne

Les quelques dizaines d'«heureux» qui ont pu prendre un vol ces dernières heures sont partis d'Abou Dhabi. Les autres candidats, pour la plupart, patientent dans des hôtels. Les départs, le cas échéant, se font sur des vols commerciaux.

«Mais c'est très complexe. Cela requiert plusieurs autorisations et nécessite d'obtenir des créneaux horaires», a précisé Jenni.

«Nous comprenons que c'est très frustrant pour les personnes concernées»

Les ressortissants de toutes les nations sont logés à la même enseigne. A ce jour, même les Etats disposant de leurs propres capacités de transport aérien ne peuvent actuellement opérer que de manière très limitée, selon le DFAE. Seuls d'éventuels rares vols commerciaux, en l'état, peuvent être envisagés.

Dans le contexte sécuritaire actuel, les slots (créneaux horaires) sont difficiles, voire impossibles à obtenir. La Suisse ne dispose pas de ses propres avions de transport qui pourraient être utilisés pour des départs organisés.

Par pays, lors d'un récent décompte en sachant que les chiffres évoluent constamment, la Suisse compte 350 personnes vivant au Qatar (et dix touristes dans ce pays enregistrés sur l'application), une centaine au Bahreïn (12 touristes sur l'app), 5200 aux Emirats arabes unis (3000), 1000 au Liban (60), 540 en Arabie Saoudite (25), 25'300 en Israël (150) et 180 personnes enregistrées sur l'app depuis l'Iran.

Emotion pour ceux qui ont pu rentrer

Mardi soir, le site Internet de l'aéroport de Zurich indiquait qu'un avion de la compagnie aérienne Etihad en provenance d'Abu Dhabi avait atterri à Zurich peu avant 19h00. Les journalistes ont interviewé des passagers qui ont déclaré avoir pris cet avion pour se rendre en Suisse.

Dans l'émission 10 vor 10 de la télévision alémanique SRF, un passager a raconté qu'à son arrivée, il avait les larmes aux yeux, soulagé d'être de retour. Son ami a embrassé le sol. Dans une vidéo publiée par Blick, le comédien suisse Stefan Büsser a déclaré qu'il était «extrêmement reconnaissant» d'être de retour.

Un avion d'Etihad en provenance d'Abu Dhabi a atterri à Zurich Keystone

Il avait réservé quatre autres vols afin d'augmenter ses chances d'arriver en Suisse. Selon Blick, il se trouvait lui aussi à bord de l'avion d'Etihad. (jzs/ats)