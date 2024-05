De plus en plus de problèmes dans l'aviation suisse

Les incidents et accidents aériens traités par l'Office fédéral de l'aviation civile ont augmenté en 2023, avec une hausse de 24% dans l'aviation commerciale et générale.

Le nombre d'incidents et d'accidents aériens que l'Office fédéral de l'aviation civile (Ofac) a eu à traiter a poursuivi son augmentation l'an dernier. La statistique annuelle fait notamment état d'une hausse de 24% des incidents signalés dans l'aviation à la fois commerciale et générale.

Les cas de brouillage GPS ont augmenté pour leur part de 55% sur un an et les conflits avec les drones de 10%, à quoi s'ajoutent davantage de cas d'attaques au laser, annonce jeudi l'Ofac.

Une vue aérienne sur l'aérodrome de Granges (SO) le vendredi 16 juillet 2021 Image: KEYSTONE

Quels étaient les cas les plus graves?

Au total, l'office a traité près de 10 000 compte-rendus d'incidents. Il signale en outre deux accidents qui ont fait cinq morts au total dans l'aviation générale (de loisirs).

A savoir les deux décès enregistrés lors de la chute d'un petit avion à Granges (SO) en novembre, lors duquel les deux occupants ont péri, et les trois décès en lien avec le crash d'un avion de tourisme près des Ponts-de-Martel en mai, a rappelé l'Ofac.

Aucun décès en revanche n'est à déplorer dans l'aviation commerciale suisse.

Pourquoi une hausse constante?

Le nombre de comptes-rendus dans cet «Annual Safety Report» est en augmentation depuis 2019, précise l'Ofac. En cause, une meilleure culture d’annonce, l’utilisation grandissante de drones et de laser et une recrudescence significative des brouillages des signaux GPS des aéronefs dans les zones en proie à des conflits.

Parmi les affaires rapportées, l'office cite en exemple le cas d'un aéronef endommagé lors des opérations d’assistance en escale, une quasi-collision en vol et une autre au sol, une collision avec des oiseaux ou encore des cyberattaques.

A partir de ces compte-rendus, l’Ofac classe les incidents selon cinq thèmes:

Exploitation des aérodromes. Gestion du trafic aérien. Exploitation des avions (hors hélicoptères). Exploitation des hélicoptères. Aspects techniques.

Il en identifie les causes principales et les évalue en fonction de leur gravité.

Comment limiter le pire?

L'Ofac établit des mesures de prévention et des recommandations, en particulier pour prévenir les risques de collision. Les moyens technologiques occupent une place centrale.

L'office mène depuis plusieurs années une campagne de sensibilisation baptisée «Staysafe.aero», qui s’adresse à plus de 10 000 pilotes de l’aviation générale et aux acteurs de l’aviation légère. (jah/ats)