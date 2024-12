Steward de Swiss décédé: des masques défaillants en cause

Et d'ajouter que la compagnie «travaillait d’arrache-pied avec les autorités et les fabricants pour identifier les causes de cet incident.» (con)

Il est donc possible que les problèmes de santé – et peut-être même le décès du steward – soient liés à ce matériel défaillant. Mais aucun lien direct n’a encore été établi.

Ce sujet est d’autant plus sensible que ces masques avaient déjà montré des dysfonctionnements par le passé, comme le rapporte le Tages-Anzeiger . En 2023, Swiss avait reconnu publiquement que certains modèles de PBE présentaient des défauts. Lors de deux incidents où l’équipement avait été utilisé, il s’est avéré que certains exemplaires ne fonctionnaient pas correctement.

La Suisse a pris un «risque incalculable» à l'ONU: voici son bilan

La Suisse a intégré le Conseil de sécurité de l'ONU en janvier 2023. Sa période d'adhésion de deux ans, marquée par les tensions géopolitiques et les guerres, a permis d'engranger de jolis succès. L'UDC estime toutefois que la réputation de la Suisse est entachée.

Les deux ans d'adhésion de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU prendront fin le soir de la Saint-Sylvestre. Et avec eux, sans doute le projet le plus ambitieux de la Suisse à ce jour au niveau multilatéral. Le Conseil de sécurité des Nations unies compte quinze membres. Les cinq permanents - les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni - disposent d'un droit de veto. C'est l'organe le plus important de la politique mondiale. La Suisse s'est par conséquent retrouvée sous les projecteurs de la diplomatie internationale depuis janvier 2023.