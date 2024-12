Entre le 7 octobre 2023 et le 23 septembre 2024, l'ONU a enregistré environ 1390 attaques de colons israéliens contre des Palestiniens. Image: EPA

La Suisse ne sanctionnera pas les colons israéliens violents

Une motion de Carlo Sommaruga visait les auteurs de violences contre des Palestiniens en Cisjordanie. Elle a été refusée par le Conseil des Etats.

La Suisse ne doit pas prendre de sanctions contre les colons israéliens violents. Le Conseil des Etats a refusé mardi une motion de Carlo Sommaruga (PS/GE) visant les auteurs de violences contre des Palestiniens en Cisjordanie.

Entre le 7 octobre 2023 et le 23 septembre 2024, l'ONU a enregistré environ 1390 attaques de colons israéliens contre des Palestiniens, dont environ 135 ont entraîné des décès et des blessures parmi les Palestiniens, entre autres violences; quelque 1628 personnes ont aussi été déplacées dans le cadre d'incidents liés aux colons israéliens.

Ces actes ont lieu en toute impunité, souvent même sous la protection de l’armée d’occupation israélienne, a dénoncé le sénateur Carlo Sommaruga. Les Etats-Unis, le Royaume Uni et l'Union européenne ont eux adopté des sanctions contre les colons violents et des groupes de militants israéliens. Le Royaume-Uni est allé plus loin en bloquant certaines exportations de matériel de guerre.

Carlo Sommaruga a estimé que sa motion est fondée sur le droit international et une décision de la Cour internationale de justice:

«Il est temps que la Suisse adopte des mesures pour mettre fin aux violations du droit international humanitaire et pour empêcher que de nouvelles violations soient commises dans le Territoire palestinien occupé. Parmi celles-ci, il y a les sanctions à l'encontre des colons israéliens violents»

Son collègue de parti Daniel Jositsch (ZH) a critiqué une «thématique récurrente» chez Carlo Sommaruga, un «propagandiste» qui ciblerait systématiquement et uniquement Israël. Il a appelé à trouver des solutions pragmatiques et non partisanes. Il a été suivi par 28 voix contre 10 et 3 abstentions.

Pas de reprise des sanctions

L'UE a pris des sanctions thématiques dans le domaine des droits humains contre des colons israéliens extrémistes. La Suisse décide au cas par cas si elle reprend les sanctions adoptées par l'UE. Conformément à sa pratique actuelle en matière de sanctions thématiques, elle n'a pas repris ces sanctions, a confirmé le conseiller fédéral Ignazio Cassis.

La Suisse continue de rappeler aux parties leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Elle a en outre condamné les violations du droit international humanitaire. Elle l'a fait dans le cadre du Conseil de sécurité mais également bilatéralement, selon le ministre des affaires étrangères. (jza/ats)