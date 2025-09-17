en partie ensoleillé17°
Un A330 de la compagnie Swiss a eu un réacteur en flammes

Un avion Swiss prend feu

Un incident à l'aéroport Logan de Boston a provoqué une vive émotion mardi: un A330 de la compagnie Swiss a dû interrompre son décollage en raison d’un incendie sur l’un de ses moteurs.
17.09.2025, 12:3117.09.2025, 12:32

Mardi soir, vers 18h30 (heure locale), le vol LX 55 de Swiss s'apprêtait à décoller de l’aéroport Logan de Boston à destination de Zurich. Alors qu’il accélérait sur la piste, l’appareil a rencontré un problème moteur, selon NBC Boston.

«L'équipage du vol SWISS 55 a interrompu son décollage à l'aéroport international Logan de Boston en raison de problèmes de moteur vers 18h25, heure locale, le mardi 16 septembre. La FAA a brièvement interrompu certaines arrivées à l'aéroport avant que l'avion ne quitte la piste. La FAA va enquêter.»
Communiqué de la Federal Aviation Administration

L’incident a donné lieu à un spectacle impressionnant sur la piste. Pendant un bref instant, des flammes ont semblé jaillir du réacteur droit de l’Airbus A330-343. Des vidéos montrent d’abord de la fumée s’échapper du moteur, avant que les flammes ne fassent leur apparition, provoquant l’inquiétude des passagers et des équipes au sol.

Swiss a pris une décision qui ne va pas plaire à Lindt

Une passagère à bord de l'appareil a témoigné à la chaîne de télévision NBC Boston qu'une forte détonation avait retenti dans la cabine.

«Nous étions à peu près à mi-chemin quand soudain, il y a eu un bang et une secousse violent, l’avion a été comme propulsé vers l'avant»

Elle raconte avoir ressenti l’avion freiner brusquement et déraper sur la piste avant de s’immobiliser complètement. Malgré la frayeur, les passagers sont restés calmes et n’ont pas cédé à la panique. Après plusieurs minutes, le pilote a expliqué qu’un signal d’alarme s’était déclenché pendant le décollage, le contraignant à interrompre immédiatement la manœuvre.

Swiss confirme

Selon la compagnie Swiss, le problème venait du moteur droit. Des investigations sur les origines de cette défaillace sont en cours confirme Blick.

«Selon le problème rencontré avec le moteur, il est tout à fait possible qu'une flamme soit visible pendant un bref instant»
Silvia Exer-Kuhn, porte-parole de Swiss

Le vol vers Zurich a été assuré par un avion de remplacement et atterrit à Zurich vers midi avec un retard d'environ cinq heures, a indiqué Swiss. L'avion de remplacement était à Boston pour réparations et avait déjà reçu l'autorisation de reprendre le vol retour. Il aurait dû repartir vers Zurich sans passagers.

(sbo/ats)

