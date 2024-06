Pourquoi atterrir à Zurich le soir est devenu compliqué

Le vol de Londres à Zurich, pris en charge par Air Baltic, a atterri peu avant minuit, non pas à Kloten, mais à Genève. Image: keystone

A deux reprises en peu de temps, l'aéroport de Zurich a refusé l'atterrissage d'avions à Kloten. Les critiques suspectent des motivations politiques derrière cette décision.

Francesco Benini / ch media

Les clients de Swiss ont été fortement mécontents lundi. Le vol de Londres à Zurich, pris en charge par Air Baltic, a atterri peu avant minuit, non pas à Kloten, mais à Genève. Les passagers ont ensuite été laissés à eux-mêmes. Swiss n'a pas réussi à leur organiser une nuitée dans un hôtel à Genève ni à mettre à disposition des bus pour les transporter jusqu'à Zurich.

Début juin, des voyageurs qui souhaitaient se rendre de Chypre à Zurich avec Helvetic ont été affectés. L'avion a atterri tard dans la soirée à Berne, où des bus attendaient pour les transporter jusqu'à leur destination. Cependant, lorsqu'ils sont finalement arrivés à Zurich, les transports publics ne fonctionnaient plus. C'était trop tard.

Que se passe-t-il? Pourquoi les avions à destination de Zurich atterrissent-ils ailleurs? Pourquoi le voyage des passagers est-il perturbé? L'aéroport de Zurich gère habituellement les arrivées et les départs entre 6 heures et 23 heures. Entre 23 heures et 23h30, les avions en retard peuvent encore atterrir ou décoller. Passé 23h30, la situation devient problématique.

Dans ce cas, un avion a besoin d'une autorisation spéciale de l'aéroport. C'est ce qui est arrivé pour les deux vols détournés: Swiss et Helvetic ont demandé une autorisation d'atterrissage à l'aéroport, mais elles ne l'ont pas obtenue. Les compagnies aériennes n'ont eu d'autre choix que de diriger leurs avions vers une autre destination.

Le nombre d'avions en retard n'a jamais été aussi élevé

Pourquoi l'aéroport de Zurich a-t-il refusé l'atterrissage des avions? La porte-parole Bettina Kunz explique que Flughafen Zürich AG peut «accorder une dérogation en cas d'événements imprévisibles et extraordinaires.» Chaque cas est examiné individuellement.

«La compagnie aérienne n'a aucun droit à une autorisation» Bettina Kunz

Parmi les «événements extraordinaires», des «conditions météorologiques sévères». D'après l'évaluation de l'aéroport, de telles conditions n'étaient manifestement pas présentes dans les deux cas.

Dans le secteur du transport aérien européen, de nombreuses machines accusent des retards. Après la pandémie, le nombre de mouvements aériens a brusquement augmenté. Toutefois, les aéroports et les compagnies aériennes étaient en pénurie de personnel. De plus, des grèves ont entravé un fonctionnement efficace.

En 2023, l'aéroport de Zurich a connu une «ponctualité historiquement basse», selon les déclarations de l'aéroport. Des mesures correctives ont été prises avec toutes les parties impliquées. Malgré cela, les avions continuent de décoller le matin avec d'importants retards et ne parviennent pas à les rattraper lors des vols ultérieurs dans la journée. C'est ainsi qu'une compagnie aérienne peut se retrouver à vouloir atterrir à Zurich après 23h30 et se voir refuser l'autorisation. Georg Brunner, président de l'organisation «Fair in Air» soupçonne cependant un motif politique derrière ces déviations de vol.

«L'aéroport est déjà en pleine campagne de votation» Georg Brunner

Ce dernier, en partenariat avec d'autres associations, a rassemblé des signatures pour l'«Initiative pour le repos nocturne», qui déplore le bruit généré par les avions. En avril, cette proposition a été déposée dans le canton de Zurich. Les initiateurs veulent un silence strict à l'aéroport de Zurich de 23 heures à 6 heures. Les vols retardés entre 23 heures et 23h30 ne seraient ainsi plus autorisés.

L'aéroport ne veut pas de nouvelles restrictions

Georg Brunner pense que l'aéroport cherche à instiller la peur chez les passagers. En effet, il est démontré que le bruit, surtout la nuit, entraîne des dommages pour la santé. Il incombe à l'aéroport d'assurer un fonctionnement ponctuel.

«Avec une période de repos nocturne prolongée, vous atterrirez quelque part, mais pas à Zurich – c'est ce qu'ils essaient de dire» Georg Brunner

L'aéroport de Zurich rejette l'idée que l'initiative en faveur d'une nuit plus longue ait influencé le rejet des deux avions. Une période de repos nocturne de 7 heures mettrait en danger le statut de hub de Zurich et donc la mission du gouvernement fédéral suisse de connecter le pays aux principales métropoles mondiales. Pour garantir à la Suisse les liaisons directes, la prospérité et les emplois qu'elle bénéficie aujourd'hui, il est crucial de maintenir les conditions-cadres actuelles. L'aéroport de Zurich opère avec les horaires d'exploitation les plus courts par rapport aux autres aéroports nationaux et internationaux.

En attendant, Swiss s'excuse auprès des clients qui ont été bloqués à Genève.

«Nous comprenons très bien leur mécontentement»

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)