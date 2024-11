Le FBI révèle le cauchemar vécu par les passagers d'un vol Swiss

Au printemps, un avion Swiss reliant New York à Zurich a dû interrompre son voyage à cause d'un passager problématique. Un rapport montre maintenant en détail le comportement scandaleux de ce passager.

Benjamin Weinmann / ch media

C'était un dimanche soir. Comme chaque jour, le vol LX19 était inscrit sur liste des départs de l'aéroport de Newark. Cette liaison opérée par Swiss décolle de New York à 21h55 et atterrit à Zurich quelques heures plus tard. Mais ni l'équipage ni les 236 passagers ne devaient se douter, le 31 mars dernier, que leur vol retournerait au point de départ peu après le décollage.

Le 31 mars, un passager récalcitrant se trouvait à bord de l'Airbus de Swiss reliant Newark à Zurich. Ses agissements ont contraint l'équipage du cockpit à faire demi-tour vers Newark. Image: keystone

La raison? Un passager particulièrement turbulent à bord. Plusieurs médias ont rapporté que l'avion avait dû retourner à l'aéroport de départ et que le passager avait été arrêté.

Les détails de l'incident sont désormais connus. En effet, l'autorité judiciaire compétente, le procureur du New Jersey, a récemment publié un rapport basé sur l'enquête d'un agent du FBI.

Le passager essayait d'entrer dans le cockpit

Peu après le décollage, le passager belge David P. (nom d'emprunt) a quitté son siège et s'est dirigé vers une hôtesse de l'air. Selon le rapport, l'homme de 43 ans a saisi ses seins à deux mains, avant de la secouer et de lui crier dessus.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a enquêté sur l'incident survenu à bord du vol Swiss. Image: EPA/EPA FILE

L'employée de cabine a réussi à se détacher, s'est agenouillée et a appelé ses coéquipiers à l'aide. David P. s'est rendu à l'avant de l'avion et a frappé à plusieurs reprises la porte du cockpit, essayant d'y accéder. Il a donné des coups de pied dans la porte et a même jeté son corps entier contre elle – tout en jurant et criant aux pilotes de le laisser entrer.

Un membre de l'équipage de cabine s'est alors approché du passager agressif. David P. s'est tourné vers l'agent de bord de Swiss et l'a attaqué. Il lui a donné des coups de poing et de pied, le frappant entre autres au menton et à l'épaule.

Des menaces de mort

Pendant ce temps, un autre membre de l'équipage de cabine a pu appeler à l'aide. Ses collègues venus au secours ont réussi à plaquer David P. au sol. Le premier officier a alors décidé d'interrompre le vol à destination de Zurich et de retourner à Newark.

David P. est resté plaqué au sol par les membres de l'équipage de cabine jusqu'à l'atterrissage. L'attente a dû paraître interminable à l'équipage et aux passagers. Selon le rapport du FBI, David P. a continué à essayer d'agresser les agents de bord. Il a juré, crié, craché et tenté de les mordre, et a même menacé de les tuer.

Le personnel de cabine des compagnies aériennes est formé à la gestion des passagers turbulents – mais la désescalade n'est pas toujours efficace. Image: Keystone

Après l'atterrissage à Newark, le Belge a été emmené par la police. L'agent de bord qu'il a attaqué à coups de poing a été transporté à l'hôpital pour soigner ses blessures.

Actuellement en liberté

David P. est inculpé de trois chefs d'accusation: harcèlement du personnel de cabine par voie d'agression ou d'intimidation, coups et blessures et contacts sexuels abusifs pendant un vol. Après une audience au tribunal, il a été libéré il y a quelques jours contre une caution de 100 000 dollars.

Pour le premier chef d'accusation, le Belge risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans et une amende maximale d'un quart de million de dollars. Pour le deuxième point, les coups et blessures, une année de prison supplémentaire pourrait s'ajouter ainsi qu'une amende de 100 000 dollars. Et en cas de condamnation pour le troisième point, il encourt jusqu'à deux ans derrière les barreaux et une amende supplémentaire d'un quart de million de dollars. Selon le ministère public américain, il ne s'agit pour l'instant que de chefs d'accusation, David P. bénéficiant de la présomption d'innocence.

Interrogé à ce sujet, le porte-parole de Swiss, Michael Stief, affirme que l'employé de cabine agressé n'a été que légèrement blessé et qu'il a pu rentrer en Suisse avec le reste de l'équipage peu après l'incident:

«Nous prenons ce genre d'événements très au sérieux et ne laissons pas nos équipages seuls avec ce qu'ils ont vécu».

Swiss resterait en contact étroit avec l'ensemble de l'équipage et proposerait également des entretiens avec des experts formés.

Davantage de passagers indisciplinés dans le monde entier

Un cas aussi extrême que celui qui s'est produit à bord du vol LX19 est une exception, dit Stief. Aucune action en justice n'a été engagée:

«Nous travaillons cependant en étroite collaboration avec les autorités afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir».

Pendant la crise du Covid-19, une grande partie des incidents «Unruly Passenger» («passager indiscipliné») concernait le non-respect des règles de port du masque à bord. Image: keystone

Selon l'Office fédéral de l'aviation civile, 1347 incidents ont eu lieu l'année dernière au sein de compagnies aériennes basées en Suisse, comme Swiss, Edelweiss ou Helvetic. Cela représentait presque autant de cas que l'année précédente. En 2022, l'aviation était toutefois encore massivement marquée par les conséquences de la pandémie du Covid-19 et le nombre de vols était nettement plus bas. Par conséquent, le pourcentage de passagers indisciplinés a diminué par rapport au nombre total de passagers.

En 2023, le «non-respect des instructions du personnel de cabine» et le «verbal abuse», c'est-à-dire les agressions verbales, figuraient au hit-parade négatif:

«L'alcool est souvent en jeu, de plus en plus souvent apporté par les passagers eux-mêmes. Il y a des cas où des passagers fument dans les toilettes de bord ou ne respectent pas l'obligation de porter la ceinture de sécurité» Le porte-parole de l'Ofac Christian Schubert.

L'augmentation du nombre de cas dans lesquels l'équipage a dû appeler la police est frappante. Et d'ajouter:

«Un comportement indécent à bord entraîne généralement une procédure pénale, et les amendes sont dans tous les cas conséquentes».

Dans le monde entier, en revanche, le nombre de passagers dits «indisciplinés» a également augmenté en pourcentage en 2023. Selon l'association professionnelle des compagnies aériennes Iata, dont le siège est à Genève, l'année dernière, un vol sur 480 a dû faire face à un passager indiscipliné, contre seulement un sur 568 en 2022.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci