L’UDC rejette l’initiative de la 13ème rentre AVS

Les délégués de l'UDC recommandent le rejet de l'initiative pour une 13ème rente AVS, soumise en votation populaire le 3 mars. Ils ont dit non par 301 voix contre 34 et 13 abstentions.

Les députés UDC siègent lors d'une session du Grand Conseil genevois à Genève (illustration). Keystone

Pour les délégués de l'UDC réunis samedi en assemblée à Bürglen (UR), l'initiative des syndicats est trop coûteuse. La facture se monterait à 5 milliards de francs, selon les opposants. La trentaine de voix en faveur du projet sont venues des sections romandes et du Tessin.

Parmi la douzaine d'orateurs qui se sont exprimés samedi, seul le conseiller national valaisan Jean-Luc Addor a défendu le projet, ajoutant que la gauche n'a pas le monopole pour défendre le pouvoir d'achat. Les rentiers ont droit à une rente qui leur permette de vivre dignement, nous leur devons ça, a-t-il plaidé devant les délégués. Il déclare:

«Nous sommes le parti du peuple»

Jean-Luc Addor (illustration). Keystone

Parmelin et Rösti appellent à voter non

Mais le camp du non était bien relayé. Les deux conseillers fédéraux UDC ont plaidé pour le rejet de cette initiative. Guy Parmelin a déclaré que si la Confédération devait payer plus pour l'AVS, il faudrait économiser ailleurs. Voter non, c'est voter dans l'intérêt de la classe moyenne et des seniors, a renchéri Albert Rösti.

Daniel Lampart, économiste en chef de l'Union syndicale suisse (USS), était l'invité de l'UDC pour défendre l'initiative. Pour la première fois, les problèmes de pouvoir d'achat touchent aussi la classe moyenne, a-t-il rappelé. Ces gens attendent que la politique «fasse quelque chose pour eux». L'argent pour cette rente supplémentaire est disponible.

Bien que le score samedi à Bürglen soit sans appel, l'UDC est divisée sur cet objet de votation. La section tessinoise a décidé de laisser la liberté de vote, tout comme celle du Valais romand. La section genevoise a décidé de soutenir l'initiative des syndicats. En revanche, l'UDC du canton de Vaud a recommandé le non, mais sur un score très serré. (lal/ats)