Des profs pro-Poutine enseignaient l'histoire à des enfants en Suisse

Le «Z» bien visible sur le costume de la participante au centre, qui a défilé avec le groupe de l'association «Russkij» Basel lors du cortège, est à l'origine d'un scandale.

Suite à une décision de justice, une association russe, «Russkij Basel», est exclue de l'enseignement dans le canton de Bâle. elle était accusée de propager la propagande du Kremlin.

Le «Z» au revers de sa veste a fait pencher la balance. Lors du défilé en costume traditionnel de la Fête fédérale de lutte suisse (FFLS), en août dernier, une femme a porté une broche représentant l'emblème, devenu le symbole de la guerre en l'Ukraine, dans la troupe folklorique russe.

Des investigations ont montré que cette femme faisait partie de l'association Ruskij Basel, qui était chargée de l'enseignement de la langue et de la culture d'origine (LCO) dans la ville de Bâle. Trois semaines plus tard, le département de l'éducation a retiré à l'association l'autorisation d'exercer.

Russkij Basel a porté plainte contre cette décision, qui avait été prolongée, en juin, pour quatre années supplémentaires. Le jugement de la Cour d'appel de Bâle est tombé et montre qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le département de l'Education a bien fait de prolonger l'interdit.

Des comptes Instagram problématiques

Des recherches ont révélé la présence de la propagande prorusse sur les comptes Instagram privés d'enseignants. Et parmi les publications, un mème représentant la fusillade d'une femme symbolisant la liberté, un autre montrant une Ukraine armée d'un pistolet et de billets de banque, allongée sur un lit d'hôpital et maintenue en vie par des perfusions des Etats-Unis et de l'UE. Ou encore celle d'un ouvrier du gaz qui a coupé le gazoduc Nordstream et qui explique à une personne de l'UE «plus de sanctions, moins de gaz, vous l'avez décidé».

Les membres de l'association ont également entretenu des contacts avec le gang de motards «Les Loups de la nuit», qui diffuse de la propagande de guerre russe. Ils se sont rencontrés à la cérémonie de commémoration des morts russes. A cette occasion, les membres de l'association se sont mis le ruban de Saint-Georges, un autre emblème issu de la propagande russe.

«Affirmations de protection peu crédibles» par l'association

L'association nie toute prise de position en faveur de la Russie de Poutine et a préparé une justification pour cas.

Par exemple, le «Z» sur le revers de la veste ne correspond pas à une position politique, mais au nom de famille de la femme, ce que le tribunal considère comme une «affirmation invraisemblable». Le tribunal écrit que c'est justement la tentative de dissimuler la prise de position publique en faveur de la guerre d'agression qui fonde des doutes sur la neutralité de l'association.

Pour défendre leur cause au tribunal, plusieurs stratégies ont été tentées par les mis en cause. Dans un premier temps, l'association a remis en question la présence des contenus problématiques sur les comptes des enseignants. Puis c'est la traduction et l'interprétation politique des mèmes qui ont été contestés. Au troisième essai, il est finalement affirmé que les comptes ont été piratés, de sorte que les contenus ne puissent pas être attribués aux enseignants. Mais il y a un problème: les images critiquées ont été téléchargées avant le prétendu piratage.

Russkij Basel a perturbé une manifestation de l'université

Mais le jugement montre aussi que des doutes sur l'association Russkij Basel ne datent pas d'hier. Il y a huit ans, des membres auraient massivement perturbé un débat à l'université de Bâle sur la prmière guerre de la Russie contre l'Ukraine et l'ont détourné à des fins de propagande anti-ukrainienne. Depuis, de telles manifestations ne peuvent avoir lieu que sous des mesures de sécurité particulières.

De plus, peu avant le renouvellement de l'autorisation d'enseigner, des accusations ont été portées selon lesquelles les leçons dispensées n'étaient pas politiquement neutres et contenaient de la propagande prorusse. Lors d'une visite d'un membre des autorités scolaires, aucune influence n'a apparemment été détectée et l'autorisation a été renouvelée.

Ce qui avait été manqué à l'époque a maintenant été corrigé: l'association a été exclue de l'enseignement de l'histoire. Elle n'est pas en mesure de garantir des leçons politiquement neutres de manière institutionnelle ni de garantir le respect des droits fondamentaux et des valeurs démocratiques. En tant qu'association, Russkij Basel existe toujours, mais elle a disparu de la sphère publique.