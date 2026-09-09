Miriam Baumann-Blocher dirige Läckerli Huus depuis 2007. Image: keystone/Christian Beutler

La fille de Blocher irrite avec le nouveau logo de ses Läckerli

Sous la direction de Miriam Baumann-Blocher, l’entreprise traditionnelle Läckerli Huus change de logo, au grand mécontentement des Bâlois.

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Läckerli Huus, entreprise de Frenkendorf (BL) vieille de 120 ans, a revu son logo pour lui donner une allure plus moderne. Le nom est désormais plus facile à lire et le slogan «Basler Original» («Original bâlois») devient «Das Basler Original» («L’original bâlois»), rapporte Nau. La crosse épiscopale de Bâle, emblème du canton, a en revanche disparu, au grand regret des Bâlois. A l’avenir, l’origine de la marque doit être évoquée par la typographie plutôt que par cet emblème.

Les discussions sous une publication Linkedin de Läckerli Huus montrent que certains clients sont loin d’être enthousiasmés par ce changement. Outre des commentaires comme «vraiment dommage» ou «affreux», on peut lire: «Pour moi, le bâton était un symbole fort de Bâle». Un autre internaute écrit:

«On enlève le cœur. Merci de revenir immédiatement sur cette décision»

Le changement de logo. Image: Screenshot Linkedin Läckerli Huus AG

Mais les réactions positives ne manquent pas non plus. Certains jugent les changements réussis et dans l’air du temps.

Ce qu’en dit la propriétaire

Interrogée par Nau, la directrice Miriam Baumann-Blocher déclare:

«Nous sommes heureux de voir que notre marque suscite des réactions chez nos clients et qu’ils s’y intéressent.»

Concernant la crosse de Bâle, elle rappelle que celui-ci n’avait été introduit que lors de la précédente refonte du logo, il y a environ quinze ans. Il avait alors remplacé la croix suisse.

Cette nouvelle identité visuelle doit permettre de séduire un public plus jeune. Le nouveau logo sera progressivement déployé sur les emballages, dans la communication et dans les boutiques. L’entreprise entend toutefois préserver sa tradition: «Nos origines, notre identité bâloise, notre écriture gothique caractéristique et nos produits restent partie intégrante de notre marque.» (kek/trad. hun)