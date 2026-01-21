en partie ensoleillé-5°
La conseillère nationale Sibel Arslan change de parti politique

Sibel Arslan, le 30 janvier 2024 à Bern.Image: KEYSTONE

La conseillère nationale Sibel Arslan change de parti politique

La conseillière nationale bâloise confirme un changement de section sans remettre en cause son mandat ni ses engagements actuels.
21.01.2026, 10:2621.01.2026, 10:26

Sibel Arslan a décidé de quitter un parti de gauche alternative bâlois l'ayant aidée a se faire élire, pour rejoindre les Verts Bâle-Ville. Comme l’ont annoncé, mardi soir, les deux partis cantonaux, le changement de section au sein des Verts suisses a été officialisé dans la journée de mardi. «Avec ce passage de Basta aux Verts Bâle-Ville, je reste sous le même toit, je change simplement de chambre», explique Sibel Arslan. La conseillère nationale, juriste et militante des droits humains restera, même après ce changement, la conseillère nationale commune des Verts Bâle-Ville et de Basta.

Basta dit prendre connaissance de cette décision «avec regret». Pendant de nombreuses années, la politicienne a été une voix importante du parti et a pu accomplir beaucoup pour Basta, aussi bien au Grand Conseil qu’au Conseil national, ainsi qu’au niveau européen. «Elle a été une figure emblématique pour Basta et a su motiver et mobiliser de nombreuses personnes au sein et autour du parti», souligne encore le communiqué.

Basta perd une figure de proue

Sibel Arslan remercie de son côté Basta pour la confiance, le soutien et le travail politique mené ensemble durant toutes ces années. Elle est citée dans le communiqué:

«Le temps passé et les expériences vécues au sein du parti m’ont profondément marquée, tant sur le plan politique que personnel, et j’en suis très reconnaissante.»

Les Verts Bâle-Ville, eux, se disent «très heureux» de ce changement. Depuis de nombreuses années déjà, le parti travaille étroitement avec Sibel Arslan, d’abord au Grand Conseil, puis depuis 2015 au Conseil national. La formation écologiste indique:

«Nous nous réjouissons énormément de cette collaboration encore plus étroite, désormais en tant que membre des Verts Bâle-Ville»

Les présidences des deux partis entendent, par ailleurs, se présenter ensemble avec Sibel Arslan aux élections fédérales de 2027, afin de continuer à faire entendre une voix verte et urbaine forte au sein d’un Conseil national dominé par la droite. La collaboration se poursuivra à tous les niveaux et les objectifs ainsi que les priorités communes des deux partis cantonaux des Verts suisses continueront d’être défendus.

Sibel Arslan avait rejoint Basta en 2004. Élue pour la première fois au Conseil national en 2015, la politicienne aujourd’hui âgée de 45 ans a siégé au Grand Conseil de Bâle-Ville de 2005 à 2016.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

