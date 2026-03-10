faible pluie
Chiètres (Kerzers): un car postal en feu fait 6 morts, 5 blessés

Mardi soir, un incendie s&#039;est déclaré dans un car postal.
Mardi soir, un incendie s'est déclaré dans un car postal à Chiètres (FR).Image: brk news

Fribourg: un car postal en feu fait au moins 6 morts et 5 blessés

Un car postal a pris feu au centre de Chiètres. On compte plusieurs morts. La piste terroriste n'est pas privilégiée.
10.03.2026, 23:2410.03.2026, 23:24

Six passagers ont perdu la vie et cinq ont été blessés mardi en fin d’après-midi lors de l’incendie d’un car postal dans le centre de Chiètres (ou Kerzers (FR)). Trois des blessés sont dans un état critique. Les causes ne sont pas encore élucidée, mais il existe une piste.

Quelles sont les causes?

Lors d’un point presse, la police a indiqué qu’un «acte volontaire» d’une personne pourrait être à l’origine de l’incendie. «Nous avons des informations selon lesquelles une personne pourrait être à l’origine du feu», a-t-elle déclaré. Les circonstances exactes des faits restent toutefois encore inconnues et l'enquête se poursuit.

La porte-parole de la police indique que l’information selon laquelle une personne se serait arrosée d’essence avant de se mettre le feu est parvenue aux autorités. «Nous ne pouvons toutefois pas le confirmer», a-t-elle précisé.

Fire investigators examine the charred shell of a postal bus pictured after catching fire in Kerzers, Switzerland, Tuesday, March 10, 2026. According to the Fribourg cantonal police, several passenger ...
Des enquêteurs spécialisés dans les incendies examinent la carcasse calcinée d'un bus postal après l'incendie survenu à Kerzers, en Suisse, le mardi 10 mars 2026Image: KEYSTONE

En effet, une vidéo consultée par Blick montrerait un homme sous le choc, le visage noirci par la fumée. On entend, selon nos confrères, quelqu’un lui demander ce qu’il s’est passé. «Un homme s’est immolé à l’intérieur», répond-il en albanais. Il gesticule ensuite et ajoute: «Il a versé de l’essence et s’est lui-même mis le feu!» D’autres témoins oculaires rapporteraient la même version à nos confrères.

La police ne confirme pas pour l’instant qu’un homme se serait immolé à l’intérieur du bus. Elle indique toutefois qu’un tel scénario reste possible, ou que les faits aient pu se dérouler de manière similaire.

Interrogée sur la piste d’un éventuel attentat terroriste, elle précise: «A ce stade de l’enquête, nous ne pouvons encore rien dire.»

Mardi soir, un incendie s&#039;est déclaré dans un car postal.
Image: brk news

Le bus circulait de Guin à destination de Chiètres. La police n’a pas encore été en mesure d’indiquer combien de passagers se trouvaient à bord. Les victimes n’ont pas encore été formellement identifiées.

Parmi les blessés, une personne a été prise en charge par un hélicoptère de la Rega. Le lieu de l'incident a été bouclé. La police prie le public de ne pas se rendre sur place. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public, qui conduit les investigations. Une hotline a été mise en place pour cet événement au numéro : 0800 261 700.

(développement suit)

