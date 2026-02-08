en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Banques

Le patron de Julius Bär plaide pour un registre des banquiers fautifs

Le patron de Julius Bär plaide pour un registre des banquiers fautifs

Le directeur de Julius Bär, Stefan Bollinger, appelle à créer un registre des banquiers sanctionnés pour empêcher les acteurs fautifs de poursuivre leur carrière sans conséquences en Suisse.
08.02.2026, 15:4908.02.2026, 15:49
Julius Bär quitte le Brésil.
La banque Julius Bär.Image: KEYSTONE

Le directeur de la banque privée zurichoise Julius Bär, Stefan Bollinger, réclame dimanche dans la NZZ am Sonntag la création d'un registre des banquiers fautifs.

«L'enregistrement des acteurs des marchés financiers présente des avantages évidents»
«Cela empêche les brebis galeuses de changer simplement de trottoir et de continuer comme si de rien n'était.»
Bollinger

Il remarque que d'autres places financières importantes, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, Hong Kong et Singapour, disposent déjà de tels registres.

La Suisse a déjà un système de vérification des garanties au niveau de la direction, qui pourrait être étendu, déclare le responsable. Un tel instrument serait, selon lui, bénéfique à long terme pour l'ensemble de la place financière.

Ambitions

Dans le même entretien, Bollinger contredit les déclarations du président du conseil d'administration d'UBS, Colm Kelleher, évoquant une crise d'identité de la Suisse. Le patron de Julius Bär déclare ne pas la percevoir et se dit convaincu qu'il est avantageux pour UBS de rester une banque suisse, surtout en ces temps difficiles.

Bollinger se montre ambitieux pour l'avenir. D'ici à 2028, la banque vise une croissance annuelle des nouveaux capitaux de 4 à 5%, un ratio coûts/revenus inférieur à 67% et un rendement des fonds propres supérieur à 30%, précise-t-il. En tant que gestionnaire de fortune, Julius Bär a un modèle d'affaires beaucoup moins risqué et moins gourmand en capitaux qu'une banque commerciale ou d'investissement, ajoute-t-il. (dal/ats)

Plus d'articles sur les banques suisses:
Comment Credit Suisse a plongé en enfer
1
Comment Credit Suisse a plongé en enfer
de Alexandre Cudré
Les banquiers suisses n'apprendront-ils jamais?
1
Les banquiers suisses n'apprendront-ils jamais?
de Peter Blunschi
Les banques suisses virent des clients sans explication
3
Les banques suisses virent des clients sans explication
de Harold Unterlerchner
La Finma a vu venir la crise Credit Suisse et avait un autre job pour Ermotti
La Finma a vu venir la crise Credit Suisse et avait un autre job pour Ermotti
de Florence Vuichard
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Quand la gauche suisse parlait déjà de «surpopulation étrangère»
Dans les années 1960, la Suisse connaît un essor économique sans précédent grâce aux travailleurs étrangers. Mais la peur d'une «surpopulation étrangère» se répand, poussant l'Union syndicale suisse à réclamer une limitation de l'immigration.
«On a même inventé un nouveau mot – inforestieramento!», lit-on le 22 février 1965 dans la Gazzetta Ticinese. À vrai dire, le terme italien d’inforestieramento ou le terme allemand Überfremdung (que l’on peut traduire par «surpopulation étrangère», «emprise étrangère», voire «envahissement») n’a rien de neuf. Mais, à l’instar de l’économie suisse, il connait un franc succès dans la période d'après-guerre.
L’article