La célèbre cigogne suisse Porrentruy serait décédée

La cigogne Porrentruy est décédée
La balise de la cigogne «Porrentruy» n'émet plus.Image: Capture RTS

La célèbre cigogne «Porrentruy» serait décédée

L'échassier né dans le Jura a été déclaré mort, probablement victime de la grippe aviaire. Grâce à une balise GPS, son parcours était suivi depuis des années.
06.02.2026, 13:0206.02.2026, 13:10

La cigogne «Porrentruy» a sans doute succombé à la grippe aviaire lors de sa halte en Espagne. Les migrations de cet échassier né en 2017 à Porrentruy (JU) étaient très suivies sur une carte en ligne grâce à une balise fixée sur son dos.

«Malheureusement, nous devons présumer que la cigogne 'Porrentruy' est morte depuis le 26 novembre 2025», a indiqué vendredi le Réseau Cigogne-Suisse, confirmant une information du Quotidien jurassien. Elle a probablement succombé à la grippe aviaire en Espagne, avance l'organisation basée à Kreuzlingen (TG).

«La balise s'est tue»

«C'est très triste, car la cigogne »Porrentruy« était un oiseau très intéressant qui suivait une route migratoire inhabituelle», a confié Réseau Cigogne-Suisse. Le parcours de cet oiseau migrateur était suivi par GPS depuis des années.

«La seule certitude, c'est que la balise s'est tue», a déclaré dans le QJ le biologiste jurassien Michel Juillard. Au moment où la balise s'est arrêtée, la cigogne se trouvait près de Madrid, dans une décharge publique à ciel ouvert. Les oiseaux savent qu'ils y trouveront à manger.

Quelque 400 cigognes avaient été retrouvées mortes, victimes de la grippe aviaire, à la fin de l'année dernière le long d'un fleuve dans la région de Madrid. (jzs/ats)

