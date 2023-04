Le père du Credit Suisse a disparu: où est Rainer E. Gut?

Rainer E. Gut au sommet de son pouvoir: il a été président du conseil d'administration de Credit Suisse de 1983 à 2000 (la photo date de 1997). image: Keystone

Le père de Credit Suisse a disparu: où est Rainer E. Gut?

Rares sont ceux qui ont autant marqué Credit Suisse que la légende bancaire Rainer E. Gut. Son expansion à l'étranger est considérée comme le «début de la fin» de la banque traditionnelle. Où se trouve cet homme de 90 ans qui est toujours président d'honneur? Nous sommes partis sur ses traces.

Patrik Müller et Pascal Ritter / ch media

Son nom a été cité à plusieurs reprises lors de la dernière Assemblée générale de Credit Suisse (CS). Rainer E. Gut, le président d'honneur aujourd'hui âgé de 90 ans, a déterminé le destin de CS pendant des décennies. En 1973, il est devenu membre de la direction générale de la grande banque, qui s'appelait alors Crédit Suisse. En 1983, il a été promu président du conseil d'administration, poste qu'il a occupé jusqu'en 2000.

Durant cette période, Rainer E. Gut, originaire du canton de Zoug, a adopté une stratégie de «chasseur». Il a fait de CS la plus grande banque de Suisse. Si cela n'avait tenu qu'à lui, la mégafusion entre UBS et Credit Suisse aurait eu lieu dès 1996. Il a cherché à fusionner avec son rival local de la Paradeplatz, mais il s'est heurté au président de l'UBS de l'époque, Nikolaus Senn.

«La misère a commencé sous ses ordres»

Si le nom de cet homme de 90 ans a souvent été évoqué ces derniers jours, c'est parce que Rainer E. Gut «était à l'origine de l'évolution qui devait finalement la mener à la ruine», comme l'a écrit la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). «La misère a en fait commencé sous Rainer E. Gut», a déclaré Christoph Blocher aux journaux de Tamedia.

Sous l'ère Gut, la banque s'est développée à grande échelle aux Etats-Unis, surtout dans le domaine de l'investment banking, une activité dans laquelle Credit Suisse a perdu des milliards. Ce n'est qu'à l'automne dernier que le conseil d'administration a décidé de se séparer en grande partie de l'investment banking. Une décision qu'UBS, sous Oswald Grübel et Sergio Ermotti, avait déjà prise dix ans plus tôt.

Après son départ, Gut est resté étroitement lié à la banque; sur son site Internet, il est explicitement cité comme président d'honneur. Il a continué à tirer les ficelles dans l'ombre, notamment en ce qui concerne les nominations au conseil d'administration. Jusqu'en 2005, il a présidé le groupe alimentaire Nestlé.

On le rencontrait lors de manifestations, par exemple en 2012 lors du dîner de gala pour le rachat de la banque Clariden Leu par Credit Suisse. Depuis, il n'est plus guère apparu en public et, à l'intérieur comme à l'extérieur de la banque, on se demande où il est passé.

Un fils au conseil d'administration, un autre restaurateur

Le service de presse de CS ne peut pas fournir de contact. Un de ses fils, Alexander Gut, ne peut ou ne veut pas non plus aider. «Vous n'êtes pas le seul à vouloir parler à mon père», dit-il au téléphone, refusant de donner la moindre information.

Alexander Gut junior a suivi les traces de son père en 2016 et a siégé au conseil d'administration de Credit Suisse jusqu'en 2020. Il a renoncé à commenter lui-même la fin de la banque. Un autre fils, Mike Gut, est restaurateur à Zurich, notamment au restaurant branché «Razzia». Il n'a pas répondu au téléphone.

Rainer E. Gut et sa femme Josephine au KKL de Lucerne, en 2010. image: André Häfliger / LZ

A Bassersdorf (ZH), Rainer E. Gut, dont la fortune s'élève à 125 millions de francs selon Bilanz, a longtemps été le meilleur contribuable, mais entre-temps, il s'est déclaré ailleurs: Maur, toujours dans le canton de Zurich. En effet, on l'y aperçoit de temps en temps, mais de moins en moins souvent. Une connaissance de Gut, qui souhaite rester anonyme, explique pourquoi:

«Rainer E. Gut et sa femme vivent désormais pour la plupart du temps aux Etats-Unis»

Une «fuite» à l'étranger?

Cette connaissance souligne qu'il ne s'agit pas d'une «fuite devant le public suisse», comme à l'époque du chef de Swissair Mario Corti, qui a émigré à Boston après la fin peu glorieuse de la compagnie aérienne pour échapper à l'hostilité. Gut aurait toujours été un fan des Etats-Unis, sa femme est américaine.

Une autre connaissance affirme en revanche que Rainer E. Gut se trouve en Suisse. Il n'est pas retourné aux Etats-Unis depuis longtemps.

Pourtant, Gut et Corti ont un point commun: Nestlé. Le premier y était président du conseil d'administration, le deuxième directeur financier. Et après l'effondrement de Swissair, Rainer E. Gut a contribué à faire renaître Swiss des cendres de la compagnie aérienne nationale.

Rainer E. Gut a assisté en 2005 à l'assemblée générale de la Neue Aargauer Bank, qui a été rachetée par CS sous son ère. image: Alexander Wagner / AZ

L'action de Gut n'a pas toujours été jugée de manière aussi négative que ces jours-ci. En 2012, à l'occasion de son 80e anniversaire, la NZZ lui a rendu un hommage enthousiaste, le qualifiant de «leader économique visionnaire»: «C'était un tour de force de créer le CS mondial à partir de l'ancienne SKA, qui était plus une grande banque régionale qu'une grande banque internationale».

