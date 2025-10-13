Un rassemblement non autorisé en solidarité avec le peuple palestinien à Berne, le 11 octobre 2025. Image: KEYSTONE

Manifestation à Berne: «La violence contre la police doit être condamnée»

L'association de police de Berne-canton (APBC) a condamné lundi les violences survenues lors de la manifestation en soutien aux Palestiniens.

Plus de «Suisse»

«Cette brutalité envers la police ne doit en aucun cas devenir la norme», écrit lundi l'association de police de Berne-canton (APBC) suite aux violences survenues lors de la manifestation en soutien aux Palestiniens.

Pour son président Adrian Wüthrich, la violence contre la police et les services de secours ne doit jamais être considérée comme normale et doit être fermement condamnée. L'APBC souligne que des membres de la police cantonale bernoise ont été confrontés à une violence excessive, absurde et à des agressions physiques. Pour elle, les auteurs doivent être sanctionnés.

L'association économique Bern City s'est déclarée bouleversée par les événements. Dans un communiqué, elle estime que les violences survenues samedi dans les rues de la Ville de Berne constituent une attaque contre l'Etat de droit et contre le coeur de Berne et que les commerçants du centre-ville en sont aussi les victimes. (ag/ats)