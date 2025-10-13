en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Berne

Les violences lors de la manifestation à Berne sont condamnées

People hold banners and wave Palestinian flags during an unauthorized rally in solidarity with the Palestinian people in Bern, Switzerland, 11 October 2025.
Un rassemblement non autorisé en solidarité avec le peuple palestinien à Berne, le 11 octobre 2025.Image: KEYSTONE

Manifestation à Berne: «La violence contre la police doit être condamnée»

L'association de police de Berne-canton (APBC) a condamné lundi les violences survenues lors de la manifestation en soutien aux Palestiniens.
13.10.2025, 16:4913.10.2025, 16:50

«Cette brutalité envers la police ne doit en aucun cas devenir la norme», écrit lundi l'association de police de Berne-canton (APBC) suite aux violences survenues lors de la manifestation en soutien aux Palestiniens.

Au moins 20 personnes ont été blessés lors de violents heurts à Berne

Pour son président Adrian Wüthrich, la violence contre la police et les services de secours ne doit jamais être considérée comme normale et doit être fermement condamnée. L'APBC souligne que des membres de la police cantonale bernoise ont été confrontés à une violence excessive, absurde et à des agressions physiques. Pour elle, les auteurs doivent être sanctionnés.

L'association économique Bern City s'est déclarée bouleversée par les événements. Dans un communiqué, elle estime que les violences survenues samedi dans les rues de la Ville de Berne constituent une attaque contre l'Etat de droit et contre le coeur de Berne et que les commerçants du centre-ville en sont aussi les victimes. (ag/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission
1 / 10
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission

Shaolin Challenge

Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.
partager sur Facebookpartager sur X
Un jaguar blessé par balles a été sauvé de la noyage au Brésil
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
2
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
«Ma voisine a fait fuir une dizaine de locataires»
Les conflits de voisinage à propos de nuisances sonores sont monnaie courante en Suisse romande. Moins fréquentes, les plaintes exagérées d’un voisin peuvent transformer la vie quotidienne en calvaire. Comment se sortir d’un tel traquenard? L’Asloca nous répond.
Ivana* pensait être tombée sur la pépite locative de ses rêves. Un loyer abordable, un petit appartement très bien agencé, le tout, à deux pas du centre-ville de Lausanne. Hélas, au moment du déménagement, cette jeune Romande va se frotter à la sensibilité exacerbée de sa nouvelle voisine du dessous. Ce qu’Ivana ne sait pas encore, c’est qu’elle vivra «un véritable enfer», avant de se résoudre à quitter l’immeuble en catastrophe quelques mois plus tard.
L’article