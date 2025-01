Après une escalade de la violence, la Reitschule de Berne

Cette période a été mise à profit pour mettre en place des mesures visant à renforcer la sécurité, ont expliqué les responsables de la communication sur place. La répression n'est pas la réponse appropriée. Il s'agit plutôt de miser sur des activités participatives et sociales, l'intégration et le dialogue avec les visiteurs.

Voici les destinations préférées des Suisses pour les vacances

Vous n'avez pas encore choisi votre destination pour cette année? Voici celles que les Suisses préféreront en 2025, selon les agences de voyages. Peut-être que cela vous inspirera ou vous fera fuir.

Où est-ce que les Suisses voyageront en 2025? Les classiques, tels que l'Espagne, l'Italie, la Grèce et l'Asie du Sud-Est, jouiront toujours d'une grande popularité. Mais des destinations plus exotiques, notamment en Afrique et dans le Grand Nord de l'Europe, sont de plus en plus prisées.