Berne refuse la réservation permanente de la Place fédérale pour le 14 juin. Image: KEYSTONE

Pourquoi Berne refuse de faciliter la logistique de la grève féministe

Berne rejette la demande de réservation automatique de la Place fédérale, estimant que la grève féministe doit rester soumise aux mêmes règles que les autres mouvements.

Plus de «Suisse»

Le conseil municipal de la ville de Berne ne veut pas réserver la Place fédérale de manière fixe tous les 14 juin pour la grève féministe. Il rejette un postulat du groupe de l'Alliance verte (Grünes Bündnis)/Jeune alternative (Junge Alternative) dans ce sens.

Selon les auteurs du postulat, une réservation permanente permettrait à Berne d'éliminer les obstacles administratifs au mouvement de grève. De plus, la ville assumerait ainsi sa responsabilité particulière en matière d'égalité. Il serait aussi envisageable d'adapter le règlement sur les manifestations en conséquence, disent-ils.

La Grève féministe sur la place fédérale le 14 juin 2025. Image: KEYSTONE

Le conseil municipal reconnaît l'importance de la date, écrit-il dans sa réponse. Mais il ne veut pas créer de réglementation spéciale. D'autres mouvements liés à une date n'ont pas non plus droit à des réservations de places permanentes, argumente-t-il. Les revendications de la grève continueraient d'être prises en compte dans le processus d'autorisation, précise le conseil municipal.

Le collectif bernois de la Grève féministe avait déposé à la fin octobre une pétition munie de 9400 signatures demandant de pouvoir réserver la Place fédérale et les trajets habituels de manifestation dans la vieille ville toutes les années le 14 juin. (jah/ats)