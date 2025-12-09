brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Berne

14 juin: Berne recadre le débat sur l’usage de la Place fédérale

Eine Frau protestiert mit ein Plakat anlaesslich der Kundgebung des Feministischen Streiks 2025 unter dem Motto &quot;United in Resistance - Vereint im Widerstand&quot; auf dem Bundesplatz vor dem Bun ...
Berne refuse la réservation permanente de la Place fédérale pour le 14 juin.Image: KEYSTONE

Pourquoi Berne refuse de faciliter la logistique de la grève féministe

Berne rejette la demande de réservation automatique de la Place fédérale, estimant que la grève féministe doit rester soumise aux mêmes règles que les autres mouvements.
09.12.2025, 09:4709.12.2025, 09:47

Le conseil municipal de la ville de Berne ne veut pas réserver la Place fédérale de manière fixe tous les 14 juin pour la grève féministe. Il rejette un postulat du groupe de l'Alliance verte (Grünes Bündnis)/Jeune alternative (Junge Alternative) dans ce sens.

Selon les auteurs du postulat, une réservation permanente permettrait à Berne d'éliminer les obstacles administratifs au mouvement de grève. De plus, la ville assumerait ainsi sa responsabilité particulière en matière d'égalité. Il serait aussi envisageable d'adapter le règlement sur les manifestations en conséquence, disent-ils.

Personen protestieren anlaesslich der Kundgebung des Feministischen Streiks 2025 unter dem Motto &quot;United in Resistance - Vereint im Widerstand&quot; auf dem Bundesplatz vor dem Bundeshaus, am Sam ...
La Grève féministe sur la place fédérale le 14 juin 2025.Image: KEYSTONE

Le conseil municipal reconnaît l'importance de la date, écrit-il dans sa réponse. Mais il ne veut pas créer de réglementation spéciale. D'autres mouvements liés à une date n'ont pas non plus droit à des réservations de places permanentes, argumente-t-il. Les revendications de la grève continueraient d'être prises en compte dans le processus d'autorisation, précise le conseil municipal.

Le collectif bernois de la Grève féministe avait déposé à la fin octobre une pétition munie de 9400 signatures demandant de pouvoir réserver la Place fédérale et les trajets habituels de manifestation dans la vieille ville toutes les années le 14 juin. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Neuchâtel prend une mesure qui «peut poser très clairement problème»
La Ville coupe une heure d’accueil quotidien afin d’augmenter sa capacité, une décision qui pourrait compliquer la vie de certaines familles.
Le Conseil général de Neuchâtel a accepté lundi soir le budget 2026, qui prévoit un déficit de près de 6,6 millions de francs. Dans ce cadre, le législatif a avalisé la réduction des heures d'ouverture des structures d'accueil parascolaires, qui fermeront à 18 heures dès août.
L’article