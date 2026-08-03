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Gros accident de motards au cirque Knie

Splitting Globe of Speed bei der Premiere des Zirkus Knie, am Freitag, 13. Maerz 2026, in Rapperswil. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
L’accident s'est produit dans le «Globe of Speed» du Cirque Knie (image d'archives).Image: KEYSTONE

Gros carambolage de motards au cirque Knie

Un accident est survenu lors d'un numéro dans le «Globe of Speed», à Berne. Un motard a été blessé.
03.08.2026, 13:0603.08.2026, 13:06

Un motard s'est blessé dimanche à Berne lors d'une représentation du cirque Knie. Par précaution, plusieurs autres artistes ont subi un contrôle médical. Tous ont pu quitter l'hôpital dimanche soir.

«Une collision s'est produite lorsque l'un des pilotes est sorti du parcours prévu», a expliqué à Keystone-ATS la porte-parole du cirque Livia Longo. L’accident s'est produit dans le «Globe of Speed».

Le Cirque Knie lance une tournée 2026 sous le signe de l’innovation

Dans ce numéro, plusieurs motards effectuent des tours à l’intérieur d’une sphère métallique. Selon un témoin, «cela s’est produit à la fin du numéro, alors que huit motos se trouvaient dans le globe. Toutes se sont alors retrouvées les unes sur les autres».

«Il y a eu une erreur de pilotage due à un bref moment d’inattention», a ajouté Livia Longo. Aucun des motocyclistes sud-américains n’a été gravement blessé. Tous se portent bien, compte tenu des circonstances. L’un des pilotes a reçu des soins pour des blessures légères.

Les motos ne sont plus au programme

L'accident s'est produit lors de la représentation de l'après-midi. Le spectacle de motos n’était plus au programme de la soirée, mais il ne sera pas supprimé.

L'incident fera l’objet d’un examen afin d'établir précisément le déroulement des faits. Les procédures de sécurité en place sont constamment réévaluées, a ajouté la porte-parole. (jzs/ats)

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