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CFF: pas de train durant un mois entre Monthey et St-Gingolph

Chablais: pas de train durant un mois entre Monthey et St-Gingolph
Les CFF doivent notamment rénover 3,3 km de voies entre Monthey et Vionnaz.Image: CFF

Pas de train durant un mois sur cette ligne CFF romande

En raison de travaux d'entretien, le trafic ferroviaire est interrompu entre Monthey et St-Gingolph (VS). Des bus de remplacements sont en place, mais le trajet est prolongé de 20 minutes.
03.08.2026, 09:5703.08.2026, 09:57

Les trains ne circulent plus dans le Chablais valaisan, entre Monthey et St-Gingolph, depuis lundi matin. La perturbation, pour cause de travaux d'entretien sur les voies, perdurera jusqu'au lundi 31 août (début du service). Des bus de substitution ont été mis en service.

Les CFF doivent notamment rénover 3,3 km de voies entre Monthey et Vionnaz, indiquent-ils dans un communiqué. Dans le même temps, neuf passages à niveau situés entre Saint-Gingolph et Monthey seront fermés pour permettre le renouvellement du plancher rigide (platelage). Quelque 60 ouvriers seront à pied d’œuvre durant ces travaux,

La stratégie haut de gamme des CFF a échoué dans cette gare

Afin de limiter les impacts, les passages à niveau seront fermés au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Des déviations pour les automobilistes ont été prévues. L'ensemble des travaux s'élève à 6 millions de francs.

Soutenir le trafic touristique

Durant le mois d'août, la liaison Monthey – St-Gingolph pourra s'effectuer grâce à des bus de remplacements. Le trajet sera toutefois prolongé de 20 minutes pour les usagers désireux de se rendre jusqu'au village frontalier.

Afin de soutenir le trafic touristique une deuxième ligne de bus a été mise en service: elle circulera le matin dans le sens Monthey – Le Bouveret et l’après-midi depuis le village situé au bord du Léman en direction du chef-lieu du district. (jzs/ats)

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