assez ensoleillé34°
DE | FR
burger
Suisse
Berne

L’Aar atteint un record de température à 24,1 degrés à Berne

Ein Mann springt von der Schoenausteg-Bruecke in die Aare, an einem heissen tag, am Samstag, 14. Juni 2025 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Un homme saute depuis le pont de la Schönausteg dans l’Aar.Image: KEYSTONE

L’Aar atteint un record de température à 24,1 degrés à Berne

Une température de 24,1 degrés a été mesurée samedi dans l’Aar à Berne, égalant le record établi en août 2022.
27.06.2026, 17:3927.06.2026, 17:40

Samedi après-midi, une température de 24,1 degrés a été enregistrée dans l'Aar, à Berne. Ce chiffre égale ainsi le record historique de température de l'Aar établi en août 2022.

Selon les informations publiées sur Internet par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Aar a atteint la température de 24,1 degrés cet après-midi à 15h30 à la station de mesure de Berne-Schönau. D'après ces données, la température maximale de l'Aar a déjà dépassé les 23 degrés ces derniers jours.

Canicule: C'est encore l'enfer samedi, mais c'est bientôt fini

La station de mesure de Berne-Schönau est située au sud-ouest de la ville de Berne, à hauteur du parc animalier de Dählhölzli, près de la banlieue de Wabern. (tib/ats)

Plus d'articles sur l'immobilier en Suisse
«Les locataires suisses risquent de basculer dans la pauvreté»
2
«Les locataires suisses risquent de basculer dans la pauvreté»
de Alessia Barbezat
Voici où acheter une maison reste abordable en Suisse
Voici où acheter une maison reste abordable en Suisse
de Alberto Silini
Le boss du logement nous a expliqué comment adoucir les loyers en Suisse
Le boss du logement nous a expliqué comment adoucir les loyers en Suisse
de Christoph Bernet
«Les Suisses rêvent d&#039;être propriétaires»: pourquoi ils n&#039;y arrivent pas
1
«Les Suisses rêvent d'être propriétaires»: pourquoi ils n'y arrivent pas
de Alberto Silini
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
La canicule étouffe la Suisse et ça va empirer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
59% des Suisses veulent durcir les règles pour les multinationales
Cinq ans après un premier vote historique, les initiants veulent renforcer les obligations des multinationales en matière de droits humains et d'environnement.
On se souvient tous des dizaines de milliers de drapeaux oranges qui ont fleuri dans les jardins et aux balcons lors de la première votation sur l'initiative pour des multinationales responsables. En 2020, le texte a obtenu une courte majorité du peuple, mais a échoué faute de majorité des cantons. Aujourd'hui, une nouvelle bataille se profile.
L’article