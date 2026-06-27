Un homme saute depuis le pont de la Schönausteg dans l’Aar. Image: KEYSTONE

L’Aar atteint un record de température à 24,1 degrés à Berne

Une température de 24,1 degrés a été mesurée samedi dans l’Aar à Berne, égalant le record établi en août 2022.

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Samedi après-midi, une température de 24,1 degrés a été enregistrée dans l'Aar, à Berne. Ce chiffre égale ainsi le record historique de température de l'Aar établi en août 2022.

Selon les informations publiées sur Internet par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Aar a atteint la température de 24,1 degrés cet après-midi à 15h30 à la station de mesure de Berne-Schönau. D'après ces données, la température maximale de l'Aar a déjà dépassé les 23 degrés ces derniers jours.

La station de mesure de Berne-Schönau est située au sud-ouest de la ville de Berne, à hauteur du parc animalier de Dählhölzli, près de la banlieue de Wabern. (tib/ats)