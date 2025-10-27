Accusés devant la justice pour la noyade d'un enfant à Bienne

Quatre ans après la noyade d’une écolière de 8 ans à la piscine du Palais des Congrès de Bienne, trois personnes comparaissent pour homicide par négligence. Le verdict est attendu jeudi.

Le drame s'est déroulé le 16 septembre 2021 dans la piscine couverte du Palais des Congrès (archives). Keystone

Quatre ans après le décès d'une fillette à la piscine du Palais des Congrès à Bienne, trois personnes répondent depuis lundi d'homicide par négligence devant le tribunal régional. La fillette de 8 ans avait été sortie inanimée du bassin et était décédée le lendemain.

L'enseignante de la fillette, le maître-nageur et sa supérieure hiérarchique doivent répondre d'homicide par négligence pour cet accident survenu le 16 septembre 2021. Le maître-nageur n'aurait pas disposé des qualifications suffisantes pour exercer la surveillance du bassin.

L'enfant était à la piscine couverte du Palais des Congrès avec une classe d'école de Brügg, une commune voisine de Bienne. Pour une raison indéterminée, la fillette a été retrouvée inanimée au milieu du bassin. Des mesures de réanimation lui ont été prodiguées. La fillette a ensuite été héliportée à l'hôpital où elle est décédée le lendemain.

Le procès doit durer deux jours devant le Tribunal régional à Bienne. Le verdict est attendu jeudi. (jah/ats)