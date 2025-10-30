Décès d'un enfant à Bienne: acquittement des accusés

Trois personnes étaient accusées d’homicide par négligence après la noyade d’une écolière de 8 ans.

Après l'accident mortel survenu dans la piscine couverte du Palais des Congrès de Bienne, le tribunal a acquitté jeudi l'enseignante, le maître-nageur et sa supérieure des accusations d'homicide par négligence. Une écolière de 8 ans y était décédée en 2021.

La fillette était en sortie avec sa classe à la piscine quand le drame s'est produit. Une enseignante, un stagiaire en fin de formation et une mère accompagnaient les 16 enfants.

A gauche le Palais des Congrès de Bienne. Image: KEYSTONE

La victime, qui ne savait pas nager et se rendait pour la première fois à la piscine, s'est retrouvée pour des raisons inconnues dans la partie profonde du bassin. Un baigneur l'a aperçue inanimée au fond du bassin et lui a porté secours. L'enfant est décédée le lendemain à l'hôpital.

«C'était un accident incroyablement tragique», a déclaré la présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland lors du verdict. C'était le pire qui puisse arriver à une famille, mais aussi le pire qui puisse arriver à un maître-nageur et à sa supérieure". (jah/ats)