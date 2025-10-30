assez ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Bienne

Décès d'un enfant à Bienne: acquittement des accusés

Décès d'un enfant à Bienne: acquittement des accusés

Trois personnes étaient accusées d’homicide par négligence après la noyade d’une écolière de 8 ans.
30.10.2025, 16:2730.10.2025, 16:27

Après l'accident mortel survenu dans la piscine couverte du Palais des Congrès de Bienne, le tribunal a acquitté jeudi l'enseignante, le maître-nageur et sa supérieure des accusations d'homicide par négligence. Une écolière de 8 ans y était décédée en 2021.

La fillette était en sortie avec sa classe à la piscine quand le drame s'est produit. Une enseignante, un stagiaire en fin de formation et une mère accompagnaient les 16 enfants.

Das Restaurant China Town und das Kongresshaus, am Mittwoch, 24. Juli 2024 in Biel. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
A gauche le Palais des Congrès de Bienne. Image: KEYSTONE

La victime, qui ne savait pas nager et se rendait pour la première fois à la piscine, s'est retrouvée pour des raisons inconnues dans la partie profonde du bassin. Un baigneur l'a aperçue inanimée au fond du bassin et lui a porté secours. L'enfant est décédée le lendemain à l'hôpital.

«C'était un accident incroyablement tragique», a déclaré la présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland lors du verdict. C'était le pire qui puisse arriver à une famille, mais aussi le pire qui puisse arriver à un maître-nageur et à sa supérieure". (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
6
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
7
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
4
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
Thèmes
Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
La neige tombe, mais son «ennemi par excellence» arrive
La trottinette électrique de ce Suisse allait à 110 km/h
Un homme a percuté un tram après avoir tenté d’échapper à un contrôle de police. Sa trottinette trafiquée atteignait les 110 km/h.
La police zurichoise a saisi une trottinette électrique capable de rouler à 110 km/h au lieu des 20 km/h autorisés en la matière. A son guidon, un homme de 49 ans avait fui devant un contrôle de police avant de terminer sa course au sol après avoir percuté un tram.
L’article