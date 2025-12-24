larges éclaircies
DE | FR
burger
Suisse
mort

Un horrible drame familial a eu lieu entre le Liechtenstein et Saint-Gall

La police a d
Une première victime avait été retrouvée mercredi matin. Sa famille a été retrouvée morte par la suite.Keystone

Un horrible drame familial a eu lieu entre le Liechtenstein et Saint-Gall

Après la découverte d'un corps mercredi matin en Suisse, sa famille a été retrouvée morte peu après au Liechtenstein.
24.12.2025, 19:4924.12.2025, 19:49

Après qu'un homme a été retrouvé mort mercredi matin sur les rives du Rhin à Sevelen (SG), trois autres corps ont été découverts à Vaduz, au Liechtenstein. Selon la police, il s'agit de la famille de l'homme retrouvé en Suisse.

L'homme retrouvé peu après 10h30 à Sevelen, près de la frontière avec le Liechstenstein, est un ressortissant de ce pays de 41 ans, a indiqué la police cantonale de Saint-Gall. Et de préciser qu'une fois sur place, les forces d'intervention n'ont pu que constater son décès.

Ce canton veut combler une lacune suisse en matière de féminicide

A la suite de cette découverte, la police nationale du Liechstenstein a mené une enquête plus approfondie et a découvert trois autres corps dans un appartement à Vaduz. Selon les premiers éléments, il s'agit du père (73 ans), de la mère (68 ans) et de la soeur (45 ans) du quadragénaire retrouvé en Suisse.

La police judiciaire liechtensteinoise a pris en charge l'enquête avec d'importants moyens. L'enquête suit toutes les pistes, a indiqué mercredi soir la police nationale. Il n'y a aucun danger pour la population. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Des voitures «sapin de Noël»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici le top 5 des cuisines préférées des Suisses
Voici comment les Suisses ont mangé en 2025 à travers les données de la plateforme TheFork, révélant une fidélité marquée pour la cuisine italienne, une prédilection pour le dîner du vendredi soir, et un engouement record pour la Saint-Valentin.
Une étude réalisée par TheFork révèle les habitudes culinaires des Suisses en 2025. La plateforme de réservation de restaurants en ligne a analysé les données de réservation de ses utilisateurs en Suisse, à travers des questions du genre:
L’article