Le Rivella jaune est de retour et voici à quoi s'attendre

Le nouveau Rivella jaune doit avoir plus de succès que l'ancien Rivella jaune. Image: zvg

En 2008, l'entreprise suisse culte a lancé un Rivella jaune. A l'époque, celui-ci n'avait pas convaincu la clientèle. Il revient aujourd'hui sous une nouvelle forme, végétalienne et à teneur réduite en sucre.

Benjamin Weinmann / ch media

Pendant des années, les fans de la boisson culte suisse Rivella n'avaient qu'une seule question à se poser: rouge ou bleue? En 1999, l'assortiment a été complété par une variante au thé vert: elle est devenue le Rivella vert. En 2008, l'entreprise basée à Rothrist AG, dans le canton d'Argovie, a voulu faire du trio un quatuor – le Rivella jaune, à base de sérum de soja au lieu de petit-lait, a suivi. Mais la clientèle ne l'a pas apprécié. Rivella a certes tenté un nouveau lancement en modifiant la recette. Mais les opinions étaient déjà faites. En 2012, il a été retiré de la vente.

Aujourd'hui, 14 ans plus tard, le Rivella jaune fait son retour. Mais cette fois, ce n'est pas un nouvel ingrédient qui est mis en avant, comme le sérum de soja à l'époque:

«C'est un Rivella purement végétalien, c'est-à-dire sans aucun ingrédient à base de lait, et il contient 40% de sucre en moins que le Rivella rouge» Angelika Leemann, co-responsable du marketing de Rivella. L'entreprise appartient encore aux héritiers du fondateur Robert Barth.

Quand le véganisme était encore très minoritaire

Mais pourquoi l'édition jaune devrait-elle avoir du succès cette fois-ci?

«A l'époque, presque personne ne parlait d'alimentation végétalienne ou d'intolérance au lactose, ce qui est très différent aujourd'hui» Sara Jermann, codirectrice de Rivella.

Des sondages auprès des clients auraient montré que le besoin d'une telle variante de Rivella existe. Et: «A part la couleur, les deux produits n'ont rien en commun, le nouveau n'a rien à voir avec l'ancien Rivella jaune». De plus, la jeune clientèle ne s'en souviendrait de toute façon pas.

Le petit-lait, sur lequel sont basées les autres recettes de Rivella, n'a pas été remplacé par une alternative, mais le mélange secret de fruits et d'herbes a été élargi. La nouvelle variante sera disponible dans toutes les grandes chaînes de supermarchés, disent Jermann et Leemann, ainsi que dans la restauration. Dans ce contexte, le Rivella jaune remplacera le «Rivella Refresh» à teneur réduite en sucre, lancé en 2018. En outre, la boisson sera également lancée sur les marchés étrangers que sont la France et le Luxembourg.

Les deux co-responsables marketing de Rivella, Angelika Leemann (à gauche) et Sara Jermann, lancent le nouveau jaune Rivella. Image: zvg

Le Rivella vert continuera de faire partie de l'assortiment, soulignent les deux responsables marketing, qui ne révèlent toutefois pas quelle est la part de chiffre d'affaires de chaque variante. Seul le classement est communiqué. Le rouge devant le bleu, le refresh et le vert.

La copie végane de Lidl

On réfléchissait depuis longtemps à une variante végétalienne, disent Leemann et Jermann, en parlant de la copie de Lidl lancée en 2022. Le discounter allemand avait alors soudainement vendu sa nouvelle marque propre Livetta, dont la présentation rappelait fortement celle de Rivella rouge et bleu, mais qui était végétalienne. Peu après, le fournisseur a fait faillite et Livetta a disparu.

Rivella compte parmi les marques les plus connues du pays. Le classique de la gamme est le Rivella rouge, lancé en 1952. En 1958, le Rivella bleu est apparu comme la première boisson light au monde. Les jus de fruits Michel proviennent également de la maison Rivella. Et depuis 2019, les eaux vitaminées de la marque Focuswater font également partie du groupe. Toutes les boissons - environ 100 millions de litres par an - sont produites à Rothrist. Aux dernières nouvelles, Rivella comptait plus de 230 employés et réalisait un chiffre d'affaires de 138 millions de francs.

