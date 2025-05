Le 6 juin, le boxeur amateur se retrouvera à nouveau devant les tribunaux. Image: keystone

L'ex-détenu le plus célèbre de Suisse pourrait voir son rêve se briser

Début juin, Brian Keller passera une nouvelle fois devant la justice. Les accusations du ministère public sont graves.

Andreas Maurer / ch media

En novembre 2023, Brian Keller sortait de prison après y avoir passé sept ans pour une série de délits. En 2016, il avait brisé la mâchoire inférieure d’un adversaire d’un coup de poing à Zurich. Il avait ensuite agressé des surveillants pénitentiaires. La justice espérait briser la spirale de violence en lui accordant une libération conditionnelle.

Le plus célèbre ancien détenu de Suisse se présenta aussitôt devant les médias à sa sortie: «Les gens n’ont rien à craindre de moi. Qui me respecte, je le respecte aussi», déclara-t-il au micro. Il vise alors une carrière de boxeur.

J'ai rien suivi, qui est Brian? On rambobine. L'histoire médiatique de Brian Keller avait démarré en 2013, avec un documentaire de la télévision suisse dans lequel il était encore appelé «Carlos». A cette époque, un juge pour mineurs zurichois avait mis en place un régime spécial pour le jeune homme, qui s'était notamment vu offrir des cours de boxe payés par l'Etat.

Ces mesures, qui coûtaient plus de 20 000 par mois à l'Etat, ont été à l'origine d'un énorme tollé médiatique. La Confédération avait finalement décidé de mettre fin à ces mesures de réintégration.



Brian Keller devant les médias. Image: screenshot: keystone

Six mois plus tard, «Carlos» et un certain «Skorpio808» se mettaient en scène sur Tiktok, proférant des menaces l'un à l'encontre de l'autre. L'histoire, s'est terminée dans la violence, sera jugée par le tribunal de Zurich le 6 juin prochain.

De quoi est-il accusé?

Les accusations sont graves, et le document du tribunal fait état de deux volets.

Incitation publique à commettre un crime. Dans une vidéo TikTok, il demande à ses plus de 10 000 abonnés de lui «ramener la tête» de son rival. Il écrit : «Attaquez-le, blessez-le, faites-lui du mal. Je vous le demande.» Tentative de lésions corporelles graves. Il aurait frappé son ennemi intime par derrière, acceptant le risque de blessures «graves, voire potentiellement mortelles». Il l’aurait ensuite frappé à cinq reprises à la tête «avec une grande violence et une précision ciblée», alors que l’homme était déjà à terre.

Qu'en dit Brian Keller?

L'homme de 30 ans se présente comme une victime. Comme il l'a déclaré sur Instagram, son adversaire l'aurait menacé, lui et sa famille. Skorpio808 aurait même cherché la bagarre pour que Brian Keller finisse à nouveau en prison. Son avocat n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.

Que risque Brian Keller?

Le dossier est porté par le procureur qui a déjà traduit plusieurs fois Brian Keller en justice. Lors de son dernier procès, il était parvenu à ne pas se présenter à son audience, refusant de quitter sa cellule. Le procureur avait alors déclaré:

«C’est une figure controversée, il sera provoqué. Quelle sera alors sa réaction?»

Pour l'heure, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais «Carlos» risque une nouvelle peine de prison.

Que va devenir sa carrière de boxeur?

Brian Keller n'a qu'un seul objectif dans la vie, devenir champion de boxe. En avril dernier, il a participé à son premier combat amateur, qui s'était terminé après 38 secondes par un KO.

Le problème? Pour pouvoir remporter un titre, il a besoin d'une licence professionnelle. La Fédération suisse de boxe ne la lui a pas encore délivrée, car il n'avait pas participé à des combats amateurs.

De plus, l'organisation doute que Brian Keller connaisse la différence entre une bagarre et une compétition sportive. Comme il a passé jusqu'à présent la plus grande partie de sa vie en prison et en hôpital psychiatrique, il a eu peu d'occasions de faire ses preuves en liberté.

C'est pourquoi, après sa dernière condamnation, il y avait un large consensus sur le fait qu'il méritait une dernière chance. S'il est à nouveau condamné, il ne pourra même pas entamer une carrière professionnelle. Il ne lui restera que les matches d'exhibition.

Traduit de l'allemand par Joel Espi