Brian Keller vs Skorp: pourquoi ils se battent

A gauche, Skorp. A droite, le «détenu le plus célèbre de Suisse», Brian Keller. instagram

A peine libre, le détenu le plus célèbre de Suisse reprend sa guerre

Le détenu le plus célèbre de Suisse est de nouveau en liberté. Et à peine sorti de prison, il règle ses comptes dans la grande arène des réseaux sociaux.

Un «Biberli» à la prison de Zurich West coûte 1,60 franc. Le paquet de «Asia Noodles Chicken» se monte lui à 2,10 francs. Nous le savons parce que les amis de «Skorp808» ont posté le ticket de caisse sur TikTok. Ils récoltent de l'argent pour Giorgio L., qui se trouve actuellement en détention provisoire. 3 023 francs ont déjà été récoltés. Cette somme doit permettre de couvrir les «frais de vie, de santé, de dépenses» à en croire le mouvement qui se cache derrière le hashtag #Freeskorp.

Plus tard dans la soirée de mardi, Brian Keller a pris la parole sous le hashtag #Freebrian. Devant une assiette de salade et de riz bien entamée, il réfléchit à sa dispute avec Skorp808. Ce dernier n'est certainement «pas une victime», il a menacé la famille de Keller, un de ses collègues a même été «coupé» par Skorp.

Les trois derniers mois, le profil Instagram de «brian_nr1» était silencieux. Il ne pouvait pas poster, il était en détention provisoire précisément pour l'agression de Skorp808. Keller aurait vraisemblablement assommé ce dernier et lui aurait cassé les zygomatiques. Il existe une vidéo de l'agression. Brian s'est rendu à la police un jour plus tard.

Voici la vidéo en question Vidéo: watson

Torse nu et avec un couteau

Skorp a fait face à ses followers. Dans des lives TikTok parfois bizarres, il oscillait, l'œil bleu foncé, entre l'autosatisfaction et l'apitoiement. A un moment donné, il a couru dans la rue sans t-shirt, mais armé d'un couteau, pour s'en prendre à des soutiens présumés de Keller. Des centaines de personnes l'ont regardé en direct. «Geeeeeeeiiiiiillllll» (géniaaaaal), encourageait un de ses followers. Peu après, Skorp était arrêté et placé en détention provisoire. Les amis reprennent le compte TikTok. #Freeskorp.

Tout cela ressemble à de la fiction, un film dont le scénario est confus. Mais il peut peut-être servir de film pédagogique sur l'utilisation toxique des médias sociaux. Keller et Skorp808 ont tous deux été les protagonistes de documentaires de la télévision suisse sur la vie derrière les barreaux. Brian Keller, en particulier, est devenu célèbre dans le rôle de «Carlos», même au-delà des frontières nationales. En plus d'un placement spécial coûteux, ils ont eu des accès de colère répétés et - il faut le dire aussi - plusieurs erreurs, parfois graves, de la part des autorités.

Même certains conseillers fédéraux ont sans doute fait l'objet de moins de reportages que le «détenu le plus célèbre de Suisse». Avant même sa libération en novembre dernier, Keller a commencé à se présenter au monde sans filtre. Il postait sur TikTok, sur Instagram, boxait comme un forcené dans sa cellule.

Toujours plus de violences, toujours plus de clics

Le nombre de clics se multiplie. Certaines de ces vidéos dépassent le million de vues. A moins de 30 ans, Keller a passé de nombreuses années de sa vie derrière les barreaux et pourtant, il est une petite star «à l'extérieur». Lors de sa libération cette semaine, il est pris dans un tourbillon médiatique. Il s'empresse de manger des spaghettis aux crevettes dans un restaurant self-service. Nous, spectateurs, sommes tous assis à sa table, puisqu'il lance un live Instagram pour l'occasion.

Faire face à la célébrité est difficile, même pour les habitués. Dans le cas de Keller, et surtout de Skorp, les mécanismes des médias sociaux peuvent être destructeurs. Plus le contenu posté est extrême, plus la portée est grande. C'est ce que vient de démontrer une nouvelle étude de l'université du Kent. Les algorithmes déversent les vidéos les plus radicales dans un plus grand nombre de fil d'actualités. Pour les créateurs de contenu, cela signifie que plus la représentation de soi est brutale, plus les clics sont nombreux. Chaque menace et chaque juron sont synonymes de followers, de likes, de vues.

Les créateurs de contenu (comme ils se nomment eux-mêmes) avec une grande portée peuvent aussi gagner beaucoup d'argent. Il n'est pas certain que l'autopromotion de Keller et Giorgio L. soit réellement payante. Les amis de Skorp indiquent toutefois sur la plate-forme que L. «ne vivait que de TikTok» avant son arrestation. La notoriété générale est plus facilement mesurable.

«Tout de bon à vous»

Et rien n'est trop bête ni trop fou pour générer encore plus d'attention. Ainsi, les soutiens de Skorp postent une lettre manuscrite à l'orthographe particulière depuis la prison. Il s'agit principalement d'un règlement de comptes avec une femme qui s'est fait passer pour une supportrice de L.:

«Elle s'est simplement glissée dans mon lit le soir de mon incarcération pour que nous puissions nous envoyer en l'air. Mais comme vous le savez, depuis que je suis célibataire, je n'ai pas cessé de baiser!»

Et Keller? Ici, il y a au moins des signes de légère évolution. Mardi, il a rapidement effacé quelques stories Instagram postées à la hâte. Et à la fin de la vidéo mentionnée dans le restaurant, Keller se penche un peu en arrière et dit: «Dieu merci, je suis de nouveau dehors. Je ne veux pas vous embêter plus longtemps avec mes problèmes. Tout de bon à vous.»