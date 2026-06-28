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La canicule met hors service des rayons réfrigérés Migros

Canicule: les rayons frais de Migros tournent à vide dans plusieurs magasins
La canicule met également Migros à rude épreuve.Image: Shutterstock

La Migros a un problème à cause de la canicule

La canicule perturbe le fonctionnement de plusieurs filiales Migros en Suisse, où des installations frigorifiques ont dû être partiellement arrêtées. Résultat: des rayons de produits frais et surgelés temporairement vides.
28.06.2026, 12:3128.06.2026, 12:32

La vague de chaleur n’est toujours pas terminée. Désormais, elle pose aussi des défis au commerce de détail. Ainsi, le média 20 Minutes rapporte que, dans plusieurs filiales Migros, les installations de réfrigération et de congélation sont partiellement hors service en raison des températures extrêmement élevées.

En conséquence, l’offre actuelle en produits frais et surgelés est fortement limitée dans certaines filiales, écrit le portail en ligne. De nombreux clients se retrouveraient ainsi face à des rayons réfrigérés vides.

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Les filiales d’Egerkingen (SO), de Wildegg (AG) et de Buchs (AG), appartenant à la coopérative Migros Aare, seraient particulièrement touchées.

Samedi matin, de larges portions des rayons réfrigérés étaient entièrement vides, rapportent 20 Minutes et Blick. Ainsi, des produits tels que les produits laitiers, le fromage, les yaourts, la viande, les produits de convenience ainsi que, partiellement, des produits surgelés feraient défaut. Un panneau d’information se contenterait d’indiquer un «événement exceptionnel».

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Comme l’a expliqué la coopérative Migros Aare à la demande de 20 Minutes, les restrictions observées dans le Gäupark d’Egerkingen sont dues aux «températures extérieures exceptionnellement élevées». «Cela affecte la capacité de performance des installations de réfrigération, car le refroidissement nécessaire de l’air évacué ne peut plus être entièrement garanti.»

Afin de garantir à tout moment la sécurité alimentaire, environ 50% des installations frigorifiques du magasin ont été déchargées ou temporairement mises hors service.

Selon Migros, la situation devrait rapidement s’améliorer avec la baisse des températures. Pour la filiale d’Egerkingen, il est attendu que les restrictions se poursuivent au plus tard jusqu'au début de la semaine prochaine. L’ensemble de l’assortiment devrait alors être de nouveau disponible. (hkl)

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