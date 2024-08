Motion au National pour mieux protéger les ouvriers en cas de canicule

Un ouvrier qui se rafraîchit. Keystone

Une motion déposée au National mardi veut une meilleure protection des ouvriers en temps de canicule.

Les ouvrières et ouvriers du bâtiment doivent être mieux protégés en cas de canicule. La commission de l'économie et des redevances du National a déposé par 15 voix contre 7 et 1 abstention une motion en ce sens.

«Avec l'augmentation de l'intensité des canicules, les ouvriers de la construction sont de plus en plus souvent exposés à des températures élevées, ce qui accroît le risque d'accidents et de problèmes de santé. L'employeur est responsable de la protection de la santé des travailleuses et des travailleurs.» Extrait du texte de la commission.

Alors que des mesures telles que l'adaptation de la durée du travail, la limitation des heures supplémentaires et la régularité des pauses ont fait leurs preuves, la solution ultime est d'interrompre les travaux si cela ne suffit pas. Toutefois, les délais serrés, même sur les chantiers publics, compliquent de plus en plus la tâche des entreprises de construction qui souhaitent interrompre le travail en cas de canicule.

Dans un communiqué publié mardi, la commission estime que les maîtres d'ouvrage publics, en particulier, doivent prendre des mesures à cet égard:

«A l'avenir, ils ne doivent plus pouvoir infliger de peine conventionnelle à des entreprises dont les travaux ont pris du retard en raison d’interruptions dues à la chaleur.»

Par sa motion, la commission souhaite mettre en oeuvre le plus rapidement possible une demande commune des maîtres d'ouvrage et des syndicats. (jch/ats)