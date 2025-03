Marc Walter, responsable de l'étude «Weed Care» estime que la santé des consommateurs s'est améliorée avec le cannabis légalisé. Image: keystone/watson

Cannabis légal à Bâle: voici le bilan après deux ans

Bâle-Ville dresse un bilan positif après deux ans de vente régulée de cannabis, avec moins d'addiction et une amélioration de la santé mentale des participants.

Le département de la santé de Bâle-Ville tire un bilan positif après deux ans de vente régulée de cannabis dans le canton. Le comportement addictif a diminué et la santé mentale des participants s'est améliorée.

Au cours des deux premières années de l'étude «Weed Care»: 87 kilos de cannabis ont été vendus. Environ 900 000 francs ont ainsi été soustraits au marché illégal, a indiqué vendredi le département cantonal de la santé. Un tiers du cannabis vendu avait une teneur en THC de moins de 13%, une teneur inférieure à celle des produits en vente sur le marché noir.

L'étude montre des effets positifs sur la santé psychique des participants, souligne le département. Le comportement addictif et les symptômes dépressifs et anxieux ont diminué. Selon le département, il est possible que:

La fin de l'illégalité.

La confiance dans des produits sûrs.

Un meilleur contrôle de la consommation

Aient contribué à cette amélioration de la santé psychique. Marc Walter, responsable de l'étude «Weed Care»:

«Grâce à la vente légale de cannabis, la consommation reste certes inchangée, mais le comportement addictif est réduit et la santé mentale s'améliore. La régulation du cannabis peut donc contribuer à la réduction des risques chez les consommateurs de cannabis.»

«Base de discussion solide»

Au départ, l'étude comptait 378 participants. Ils sont encore 299 actuellement. En novembre dernier, le département de la santé a décidé de prolonger l'étude jusqu'en janvier 2027 et 272 personnes ont accepté de participer à la prolongation de l'étude.

Un rapport final sera rédigé au terme de l'étude. Les connaissances scientifiques qui en découleront, ainsi que les résultats d'autres études menées actuellement en Suisse, constitueront «une base de discussion solide» pour une «future politique responsable en matière de cannabis», écrit le département.

Des projets pilotes de vente régulée de cannabis sont actuellement en cours dans le canton de Zurich, la ville de Zurich, le canton de Genève, la ville de Lausanne, la ville de Berne et le canton de Bâle-Campagne. (jah/ats)