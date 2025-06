Vidéo: extern / rest

Voici ce qu'il reste de Blatten

Ces images témoignent de l'ampleur des dégâts à Blatten. Le village valaisan emporté par la roche n'est plus, laissant place à un gigantesque no man’s land.

Mercredi 28 mai, l'effondrement du glacier du Birch a littéralement enseveli le village de Blatten, dans la vallée du Lötschental. Les maisons qui ont échappé à la montagne sont désormais sous les eaux.

Si la situation est cependant considérée comme stable et sous contrôle, les autorités craignent que le lac puisse retenir une éventuelle lave torrentielle. Sur ces images, filmée par le drone de nos confrères de Pomona Media, on peut voir à quel point la zone sinistrée est impressionnante.

L'éboulement se compose de six millions de mètres cubes de débris et d'éboulis et de trois millions de mètres cubes de glace. La masse des éboulis atteint plus de 100 mètres de haut par endroits, selon Raphaël Mayoraz, le chef du Service des dangers naturels du canton du Valais. Une intervention sur le cône d'éboulis n'est toujours pas envisageable, car le danger sur la zone sinistrée demeure encore très élevé.

Sur les images, on peut également voir la rivière Lonza se frayer un chemin à travers le cône de déjection. A l’origine du lac artificiel ayant submergé les maisons restantes, elle s’écoule actuellement de manière relativement contrôlée, provoquant une érosion lente.

Le glacier de Birch, sous surveillance depuis les années 1990, serait victime de la fonte du permafrost, appelé aussi pergélisol, qui s'est dégradé sous l'effet du réchauffement ces 10-15 dernières années (sbo).