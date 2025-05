«On n'a plus aucune perspective»: avec ceux qui ont tout perdu à Blatten

Fruits et légumes suisses contiennent des additifs de pneus

Ce qui préoccupe les habitants de Blattnen, c'est de savoir comment la communauté villageoise pourra continuer d'exister, même sans son village. Pour cela, il faudra une gestion de la catastrophe du point de vue social. Et l'hôtelier lance:

En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le patron ne sait pas encore si ses employés pourront bénéficier du chômage partiel, qui n'est possible qu'en cas de reprise planifiée du travail. Sans hôtel, les licenciements semblent de toute manière inévitables.

A quoi ressembleront ses prochaines journées? Il tentera de gérer au mieux la situation en prenant le temps de discuter avec sa famille de leur avenir. Il devra appeler tous ses collaborateurs, et essayer de trouver une solution pour chacun d'eux.

Le propriétaire d'hôtel est convaincu que toute la vallée ressentira les conséquences de la catastrophe, y compris sur le plan économique. Sur un total de sept hôtels dans la vallée, trois auraient été détruits lors de l'effondrement du glacier, et l'un d'entre eux serait devenu inaccessible à la suite de l'éboulement. Il le craint:

L'avenir de la région et des villageois est plus qu'incertain.

L'avenir de la région et des villageois est plus qu'incertain. Image: watson

Et pourtant, l'hôtelier explique que personne ne s'attendait à une destruction d'une telle ampleur. Celle-ci a dépassé les pires scénarios envisagés.

Ces derniers jours, la situation n'a cessé de s'aggraver. Longtemps, lui et d'autres ont pensé qu'ils pourraient revenir chez eux.

Ce qui le fait tenir, c'est le grand soutien que lui et les habitants de Blatten reçoivent. De la part des amis, des villages voisins, du canton et du Conseil fédéral.

«Pour l'instant, on est sans voix, sans projet, sans direction»

Daniel Ritler a perdu sa maison et sa ferme mercredi. Il ignore désormais ce que l'avenir lui réserve.

«Toute l'infrastructure agricole est enterrée, nous n'avons plus aucune perspective ici»

Daniel Ritler se tient près du barrage routier. Jusqu'à hier, il était agriculteur à Blatten. Et désormais, il coordonne l'évacuation des moutons de la région. Que va-t-il leur arriver? «Les agriculteurs les donnent, beaucoup doivent abandonner leur exploitation», résume-t-il. Certaines bêtes auraient même déjà trouvé des acheteurs. Et pour les paysans du village, c'est terminé:

Car l'effondrement du glacier les concerne aussi, et «toute la vallée est touchée», résume le villageois.

Sous les cailloux se trouve Blatten. Comment les habitants du village rayé de la carte en un instant vivent-ils cette perte? Et que va-t-il se passer maintenant? watson a rencontré deux personnes qui ont tout perdu dans l'effondrement du glacier, mercredi.

Les habitants du Lötschental avaient besoin de le voir de leurs propres yeux, pour comprendre ce qui s'est passé. A la fin du village de Wiler (VS), des gens se rassemblent vers un barrage routier et regardent la vallée où s'amoncellent désormais d'immenses masses rocheuses.

Plus de «Suisse»

Cette arnaque Decathlon arrive en Suisse et a tout pour vous piéger

Les plus lus

Que fait Max Havelaar avec ses millions? Son boss explique

En 2024, les Suisses ont franchi le cap du milliard dépensé en produits équitables, malgré des hausses de prix sur le café et le cacao. Un signal fort pour le commerce durable.

Pour la première fois, les Suisses ont dépensé plus d'un milliard de francs pour des produits issus du commerce équitable, et ce, malgré les prix record du cacao et du café. Une évolution sur laquelle revient Fabian Waldmeier, le directeur du label Fairtrade Max Havelaar.