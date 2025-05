La rivière Lonza inquiète les autorités valaisannes

New York s'enfonce sous son propre poids

Les autorités donneront une nouvelle conférence de presse jeudi , sur l'évolution de la situation dans la zone sinistrée. Le Parrainage suisse pour les communes de montagne a mis en place un fonds d’un million de francs pour la commune de Blatten. Celui-ci est destiné aux travaux de déblaiement et de reconstruction des infrastructures publiques détruites. (ats/svp)

Afin de pouvoir faire face à cette situation, l’Organe cantonal de conduite (OCC) a mobilisé plusieurs moyens d’intervention en sus des moyens ordinaires. Il a immédiatement demandé le soutien de l’armée pour des pompes dans le but de sécuriser le lit de la Lonza, pour des engins de déblaiement et d’évacuation des gravats ainsi que pour des mâts d’éclairage pour la place sinistrée.

Si une solution n’est pas rapidement trouvée pour permettre à l’eau de reprendre son cours, un lac va progressivement se former dans la vallée. Le barrage pourrait également céder sous la pression de l’eau, entrainant des dégâts aux conséquences difficilement quantifiables et qui pourrait potentiellement toucher le bas de la vallée. Ce qu'a confirmé en conférence de presse, le géologue cantonal, Raphaël Mayoraz.

La situation pourrait encore toutefois se péjorer. La rivière Lonza est actuellement obstruée par l’énorme coulée de boue qui s’est déversée dans le village, longue de 2 km et d'une largeur oscillant entre 50 et 200 mètres. Un barrage s’est ainsi créé.

«Notre village est sous les gravats mais nous allons nous relever, en nous montrant solidaires. Nous allons reconstruire notre village. Cela prendra beaucoup de temps, mais je suis certain que beaucoup de personnes seront prêtes à nous aider».

Et l'émotion était grande lors de la conférence de presse donnée à Ferden, mercredi soir à 19h. «Nous avons perdu notre village, pas notre cœur», a souligné le président de la commune Matthias Bellwald, ému par les événements.

Catastrophe à Blatten (VS): «Nous avons perdu notre village»

Une gigantesque avalanche de glace, de boue et d'éboulis a enseveli une grande partie du village de Blatten (VS), dans le Lötschental, après la grande débâcle du glacier mercredi après-midi. De nombreuses maisons ont été détruites.

La rivière Lonza est au centre des attentions. Obstruée par la coulée de boue, un barrage s'est créé et pourrait se transformer en lac. Les autorités valaisannes sont inquiètes.

