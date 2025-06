Blatten: la zone sinistrée reste très dangereuse

L'organe cantonal de conduite analyse la situation en continu et reste en contact étroit avec les états-majors de conduite régionaux et l'exploitant du barrage. La population est pour sa part appelée à se conformer strictement aux ordres des autorités. (ats)

«Une très forte activité est constatée sur le "Petit Nesthorn", plusieurs centaines de milliers de mètres cubes sont toujours instables», expliquent les autorités. Par ailleurs, un petit lac est en train de se former dans la cuvette du glacier de Birch, tandis que le couloir qui le domine contient quelque 300 000 mètres cubes et que des laves torrentielles pourraient s'y produire.

En raison du nombre trop important de sédiments charriés par la rivière Lonza, qui traverse le cône d'éboulis recouvrant Blatten, le turbinage ne peut plus être effectué au barrage de Ferden. Ce dernier avait été vidé par mesure de précaution et le système de vannes de fond a été partiellement ouvert vendredi, rappellent les autorités.

«Une surveillance active de la zone sinistrée et du comportement du lac, de la rivière et du barrage de Ferden est en cours. De nombreux équipements de mesures sont en place dans la zone concernée», a fait savoir l'organe cantonal de conduite, lundi dans un communiqué.

Malgré l'ouverture du système des vannes de fond, le niveau de l'eau est monté dans le barrage de Ferden (VS), en aval de Blatten. La situation est cependant considérée comme stable et sous contrôle. Le lac pourrait en effet toujours retenir une éventuelle lave torrentielle, estiment les autorités.

Comment aider les sinistrés de Blatten

Le pire est arrivé dans la vallée du Lötschental. On vous explique comment aider depuis chez vous les villageois qui ont tout perdu.

Le 19 mai dernier, les habitants de Blatten (VS) ont dû être évacués. La montagne au-dessus du village du Lötschental avait fortement bougé, et il fallait s'attendre à tout moment à un éboulement important. Neuf jours plus tard, ce mercredi, le scénario tant redouté s'est produit. Des masses d'éboulis se sont détachées du Petit Nesthorn, et sont tombées dans la vallée en même temps que des parties du glacier du Birch.