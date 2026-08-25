Ce glacier valaisan pourrait s’effondrer d’un coup: un village sous alerte

Après plusieurs éboulements, le glacier du Weisshorn reste instable. Les experts envisagent deux scénarios, mais aucune avalanche de glace ne menace actuellement Randa.

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La situation sur le glacier du Weisshorn, près de Randa (VS), reste tendue: après plusieurs effondrements glaciaires survenus lundi, la commune a relevé le niveau d'alerte à 3. D'autres éboulements ne sont pas exclus dans les jours à venir.

Lundi après-midi, au moins trois éboulements se sont produits sur le glacier suspendu du Weisshorn Est, a indiqué mardi la commune de Randa, dans la vallée de Zermatt.

Impossible d’évaluer la situation

Le plus important d'entre eux s'est produit entre 17h et 18h. En raison d'une nette augmentation des mouvements, les autorités avaient déjà relevé le niveau de surveillance à 3 lundi. Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques actuelles, aucune estimation fiable du volume des éboulements n'est possible pour l'instant, a indiqué la commune.

Glacier du Weisshorn, à Randa (VS). Image: Police cantonale valaisanne

En raison d’une activité accrue, les mouvements sur le glacier suspendu font l’objet d’une surveillance depuis la fin juin. Parallèlement, le périmètre de danger correspondant a été défini et balisé. Les autorités ont précisé que l'évolution de la situation continuerait d'être surveillée afin de déterminer si le niveau de danger accru persiste ou si la situation se stabilise.

Une interdiction d’accès est en vigueur jusqu’à nouvel ordre à l’intérieur du périmètre défini. De plus, les accès officiels pour les piétons et les cyclistes restent fermés.

Randa, en 2021. Image: KEYSTONE

Les services compétents n’excluent pas de nouveaux éboulements dans les jours à venir. Ceux-ci pourraient s’étendre jusqu’à la zone de danger balisée.

Différent de Blatten

Sur les ondes de la RTS, Guillaume Favre-Bulle, chef de la section dangers géologiques à l'Etat du Valais, souligne que le type de phénomène est «complètement différent» de celui de Blatten en mai 2025. Il a dit:

«On n'envisage pas le même type de scenario»

A Blatten, l'éboulement rocheux avait eu lieu très proche du bas de la vallée. A Randa, on parle d'un glacier qui est plus haut, il y a un petit plateau glaciaire à passer avant, estime Favre-Bulle:

«Donc on est sur des choses qui ne sont pas comparables, mais qui montrent bien la réalité des dangers d'une vallée alpine.»

Selon lui, deux scénarios sont désormais possibles: le glacier pourrait se désagréger lentement, «petit morceau par petit morceau», ou alors toute la masse instable pourrait partir d'un coup. Mais, pour l'instant, selon les simulations réalisées par les experts, «on n'a pas de signes qui montrent que la propagation d'une avalanche de glace pourrait arriver jusqu'au village», estime le géologue.

Triple éboulement de 1991

Par le passé, le Weisshorn a connu à plusieurs reprises des effondrements glaciaires. Le plus important événement historiquement documenté remonte à 1819. L’avalanche déclenchée à l’époque avait causé d’importants dégâts dans le village de Randa. D'autres éboulements, survenus en 1972 et 1973, ont eu des conséquences moins graves et se sont arrêtés sur un champ de glace.

Le premier des trois glissements de terrain successifs survenus près de Randa, dans la vallée de Zermatt, dans le canton du Valais, photographié le 18 avril 1991. Image: KEYSTONE

La commune de Randa a également été marquée par d’autres risques naturels. En 1991, un triple éboulement rocheux s’était produit au Längenfluhberg. En l’espace de quelques semaines, près de 50 millions de mètres cubes de roches s'étaient déversés dans la vallée.

Les inondations survenues dans la zone de glissement de terrain près de Randa, dans la vallée de Zermatt, où d'importantes quantités de roches se sont détachées en avril et mai, photographiées en mai 1991. Image: KEYSTONE

Les masses rocheuses avaient enseveli la ligne de chemin de fer et la route. Elles avaient également obstrué la rivière Vispa, formant un barrage naturel. Ces éboulements n’ont fait aucune victime parmi la population, mais des animaux d’élevage ont péri et 33 bâtiments ont été détruits. (sda/ats)