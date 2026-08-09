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Catastrophe naturelle

Oberland bernois: spectaculaire éboulement au-dessus du lac d’Oeschinen

Spectaculaire éboulement au-dessus du lac d’Oeschinen

Un bloc rocheux d’environ 1500 m³ s’est détaché samedi du Spitze Stei, au-dessus du lac d’Oeschinen, provoquant un impressionnant nuage de poussière.
09.08.2026, 17:5109.08.2026, 17:52
KEYPIX - A person sitting in the lake of Oeschinen &quot;Oeschinensee&quot; (1578 meters above sea), during a very hot summer day, above Kandersteg, in the Bernese Oberland, this August 9, 2025. Accor ...
Aucun secteur habité n’a été menacé, mais les autorités surveillent étroitement cette zone instable depuis plusieurs années.Keystone

Un spectaculaire éboulement est survenu samedi après-midi au-dessus du lac d'Oeschinen, dans l'Oberland bernois. En raison de la sécheresse persistante, le bloc de roche de près de 1500 m3 qui s'est détaché du Spitze Stei a provoqué un nuage de poussière visible loin à la ronde.

Le bloc rocheux s'est détaché samedi peu après 13h30, indique sur son site web la commune de Kandersteg sur le territoire de laquelle a eu lieu l'événement. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des réactions parfois paniquées de la part de touristes, certains quittant précipitamment les rives du lac, comme l'ont fait savoir les premiers les journaux bernois du groupe Tamedia.

Les autorités suivaient la situation. Le bloc, situé au sommet du Spitze Stei, se déplaçait ces derniers temps à raison d’environ six centimètres par jour, selon une évaluation encore réalisée la veille. D'après les dernières informations de la commune, aucune zone habitée n’était menacée.

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Le rocher de 1500 m3 – l'équivalent d'un bloc de 15 mètres de surface et 10 de haut – n'était pas le seul à être surveillé par les autorités au niveau du Spitze Stei, au-dessus du lac d’Oeschinen. D’importants blocs rocheux bougent depuis un certain temps déjà. Les autorités surveillent étroitement la zone depuis 2018 et ferment les sentiers menacés si nécessaire.

Il existe en outre une zone d’interdiction permanente en cas de chutes imprévisibles. La carte des risques du périmètre est actuellement en cours de révision. (dal/ats)

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